«Спартак» — «Динамо» Махачкала: Заболотный и Мангаш сыграют с первых минут

Игра пройдет на «Открытие Арене» в Москве. Начало — в 20.30 по московскому времени.
В стартовом составе красно-белых дебютирует экс-форвард «Химок» Антон Заболотный.
«Спартак»: Максименко, Денисов, Бабич, Литвинов, Мангаш, Умяров, Мартинс, Барко. Солари, Маркиньос, Заболотный.
Запасные: Помазун, Довбня, Дуарте, Рябчук, Гузиев, Хлусевич, Пруцев, Зобнин, Дмитриев, Зорин, Угальде, Массалыга.
«Динамо» (Махачкала): Т. Магомедов, Табидзе, Алибеков, Пальцев, Аззи, Сундуков, Глушков, Мрезиге, Джавад, Агаларов, Сердеров.
Запасные: Волк, Шумахов, Джабраилов, Зинович, Ш. Гаджиев, Ражаб, Помешкин.