«Локомотив» смял «Сочи» в концовке. Воробьев — топ-джокер, Руденко и Бакаев идеально подошли Галактионову

Иногда создается ощущение, что «Локомотив» если не чемпион, то один из лидеров РПЛ по количеству слухов вокруг клуба. Если прислушиваться ко всем, то за последние месяцы железнодорожники должны были поменять руководство, уволить Михаила Галактионова и потерять открытие прошлого сезона Батракова. Только все по-прежнему на месте, красно-зеленые стабильны и усиливают состав, подписывая Комличенко, которого хотел получить «Спартак». Ну, а слухи, само собой, никуда не делись. Перед стартовым матчем «Локо» пришлось опровергать информацию о желании Пиняева перейти в ЦСКА.