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«Локомотив» смял «Сочи» в концовке. Воробьев — топ-джокер, Руденко и Бакаев идеально подошли Галактионову

Яркий отрезок принес железнодорожникам крупную победу.

Источник: ФК "Локомотив"

Иногда создается ощущение, что «Локомотив» если не чемпион, то один из лидеров РПЛ по количеству слухов вокруг клуба. Если прислушиваться ко всем, то за последние месяцы железнодорожники должны были поменять руководство, уволить Михаила Галактионова и потерять открытие прошлого сезона Батракова. Только все по-прежнему на месте, красно-зеленые стабильны и усиливают состав, подписывая Комличенко, которого хотел получить «Спартак». Ну, а слухи, само собой, никуда не делись. Перед стартовым матчем «Локо» пришлось опровергать информацию о желании Пиняева перейти в ЦСКА.

Наверное, об этом могли бы спросить и самого Сергея, но он не играл в последних контрольных матчах и отсутствовал в заявке наряду с восстанавливающимся после травмы Самошниковым. То есть «Локо» лишился крыльев своей атаки, поэтому шанс проявить себя получили редко игравший в прошлом сезоне Салтыков и один из летних новичков Руденко.

Схема же ситуативно трансформировалась с привычных 4−2−3−1 в гибридные 4−4−2 (Руденко прикрывал фланг, но периодически смещался в центр). А это в числе прочего подразумевало дополнительный акцент на подачи в штрафную. Да и грех не использовать габариты Комличенко, который в дебюте мог наказать Дегтева за нерасчетливую игру на выходе и чуть позже пытался эффектно пробить с лета.

Источник: ФК "Сочи"

«Локо» ожидаемо начал мощнее, только никак не мог забить. Хотя у Батракова был прекрасный момент, однако удар в дальний угол получился недостаточно сильным, и голкипер перевел мяч на угловой. «Сочи» же постепенно освоился в Черкизове.

Оборона во главе с Марсело Алвесом, который после тяжелой травмы проводил первый официальный матч с сентября прошлого года, изначально смотрелась организованно. А когда «барсы» стали лучше контролировать мяч, они сбили темп атак соперника и сами стали довольно остро огрызаться. До полноценных голевых моментов дело в первом тайме не дошло, однако удар Васильева, который с лета замыкал подачу Макарчука, лишь размял Митрюшкина.

С началом второго тайма принципиально картина не менялась. Сааверда, регулируя темп, играл ключевую роль в выходе из-под прессинга. Хотя отлично игравший Карпукас один раз разогнал встречную атаку, Литвинов, в действиях которого ВАР не обнаружил криминала, в последний момент сумел выбить мяч из-под ног Руденко.

Однако этого было явно недостаточно, и Галактионов попытался усилить игру заменами. И, надо сказать, Бакаев сразу добавил игре живинки. Все бы только и говорили, что о химкинской связке, если бы до мягкой подачи Зелимхана в районе дальней штанги дотянулся Руденко. А еще один джокер — Воробьев — в очередной раз показал, как он умеет работать на команду.

Сначала, зацепившись за длинный пас к линии штрафной, форвард выкатил мяч Карпукасу. Дегтев выручил, однако у него не было ни одного шанса, когда опять же Воробьев здорово отработал эпизод, и подача Ненахова завершилась ударом Руденко головой. Фактически первый же провал сочинской обороны решил судьбу игры. Тем более добить подуставших гостей удалось всего через пару минут. Руденко выдал роскошный длинный пас на ход Воробьеву, а тот не только его не испортил — украсил, эффектно перебросив вратаря и переправив мяч в сетку головой.

Классический случай, когда одна команда ловит кураж, тогда как вторая — достойно отыграв 80 минут — откровенно поплыла. Гол Бакаева в ближний угол выглядел издевательским, тогда как Заика своему удару престижа радовался недолго: до решения зафиксировавшего игру рукой ВАР. Гостям точно было обидно, но они получили хороший урок на будущее. Легко черноморцам в РПЛ не будет, однако выступить достойно им по силам. А насколько хорош «Локомотив», станет понятнее через неделю — после визита железнодорожников в Краснодар.

Автор: Андрей Кузичев

Локомотив
3:0
Первый тайм: 0:0
Сочи
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
19.07.2025, 18:00 (МСК UTC+3)
РЖД Арена, 8102 зрителя
Главные тренеры
Михаил Галактионов
Роберт Морено
Голы
Локомотив
Александр Руденко
(Максим Ненахов)
81′
Дмитрий Воробьев
(Александр Руденко)
84′
Зелимхан Бакаев
88′
Составы команд
Локомотив
1
Антон Митрюшкин
24
Максим Ненахов
45
Александр Сильянов
93
Артем Карпукас
23
Сесар Монтес
85
Евгений Морозов
83
Алексей Батраков
6
Дмитрий Баринов
19
Александр Руденко
14
Никита Салтыков
60′
7
Зелимхан Бакаев
27
Николай Комличенко
60′
10
Дмитрий Воробьев
84′
Сочи
35
Александр Дегтев
27
Кирилл Заика
17
Артем Макарчук
51′
33
Марсело Алвес
5′
6
Игнасио Сааведра
23
Сауль Гуарирапа
20
Дмитрий Васильев
64′
34
Александр Осипов
59
Руслан Барт
46′
29
Роман Ежов
4
Вячеслав Литвинов
64′
37
Макар Чирков
7
Антон Зиньковский
74′
8
Михаил Игнатов
10
Мартин Крамарич
89′
18
Артем Корнеев
Статистика
Локомотив
Сочи
Желтые карточки
1
2
Удары (всего)
15
5
Удары в створ
7
2
Угловые
4
1
Фолы
16
14
Офсайды
3
1
Судейская бригада
Главный судья
Евгений Буланов
(Россия, Саранск)
Боковой судья
Дмитрий Сафьян
(Россия, Москва)
Боковой судья
Денис Березнов
(Россия, Москва)
ВАР
Алексей Сухой
(Россия, Люберцы)
Ассистент ВАР
Артур Федоров
(Россия, Петрозаводск)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти