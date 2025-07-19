Заболотный — о попадании в стартовый состав «Спартака»: «Ничего удивительного»

Игра в Москве завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. Заболотный вышел в стартовом составе и забил гол, однако он был отменен из-за офсайда у партнера по команде.
«Ничего удивительного [в попадании в стартовый состав]. Мы понимаем, что Угальде приехал чуть позже, ему дали отдохнуть. Доверили первый матч мне, так как тренер видел более подготовленным меня, чем его. Он еще не сильно в оптимальной форме.
У нас впереди конкуренция очень хорошая, очень здравая. Она приведет к тому, что каждый будет стараться быть в основе. Так как сезон очень длинный, вся обойма нужна будет. Играть в паре? Вообще идеально было бы», — сказал Заболотный в эфире «Матч ТВ».
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Маркиньос
(Наиль Умяров)
37′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
6
Срджан Бабич
35
Кристофер Мартинс
7
Пабло Солари
35′
46′
82
Даниил Хлусевич
10
Маркиньос
53′
74′
27
Игорь Дмитриев
91
Антон Заболотный
74′
9
Манфред Угальде
83′
5
Эсекиэль Барко
82′
47
Роман Зобнин
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
90+4′
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
21′
53′
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
77′
19
Кирилл Зинович
16
Уссем Мрезиг
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
88′
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
4
Идар Шумахов
65′
28
Сердер Сердеров
60′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
60′
96
Кирилл Помешкин
68′
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
- Двойная замена
- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
- Гол
- Автогол
- Гол с пенальти
- Нереализованный пенальти
- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти