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Заболотный — о попадании в стартовый состав «Спартака»: «Ничего удивительного»

Форвард «Спартак» Антон Заболотный после матча 1-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо» высказался о конкуренции с Манфредом Угальде.

Источник: РИА "Новости"

Игра в Москве завершилась победой красно-белых со счетом 1:0. Заболотный вышел в стартовом составе и забил гол, однако он был отменен из-за офсайда у партнера по команде.

«Ничего удивительного [в попадании в стартовый состав]. Мы понимаем, что Угальде приехал чуть позже, ему дали отдохнуть. Доверили первый матч мне, так как тренер видел более подготовленным меня, чем его. Он еще не сильно в оптимальной форме.

У нас впереди конкуренция очень хорошая, очень здравая. Она приведет к тому, что каждый будет стараться быть в основе. Так как сезон очень длинный, вся обойма нужна будет. Играть в паре? Вообще идеально было бы», — сказал Заболотный в эфире «Матч ТВ».

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
19.07.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена
Главные тренеры
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Голы
Спартак
Маркиньос
(Наиль Умяров)
37′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
6
Срджан Бабич
35
Кристофер Мартинс
7
Пабло Солари
35′
46′
82
Даниил Хлусевич
10
Маркиньос
53′
74′
27
Игорь Дмитриев
91
Антон Заболотный
74′
9
Манфред Угальде
83′
5
Эсекиэль Барко
82′
47
Роман Зобнин
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
90+4′
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
21′
53′
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
77′
19
Кирилл Зинович
16
Уссем Мрезиг
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
88′
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
4
Идар Шумахов
65′
28
Сердер Сердеров
60′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
60′
96
Кирилл Помешкин
68′
Статистика
Спартак
Динамо Мх
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
5
0
Угловые
4
3
Фолы
18
12
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти