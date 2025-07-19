Заболотный — о попадании в стартовый состав «Спартака»: «Ничего удивительного»

«Ничего удивительного [в попадании в стартовый состав]. Мы понимаем, что Угальде приехал чуть позже, ему дали отдохнуть. Доверили первый матч мне, так как тренер видел более подготовленным меня, чем его. Он еще не сильно в оптимальной форме.



У нас впереди конкуренция очень хорошая, очень здравая. Она приведет к тому, что каждый будет стараться быть в основе. Так как сезон очень длинный, вся обойма нужна будет. Играть в паре? Вообще идеально было бы», — сказал Заболотный в эфире «Матч ТВ».