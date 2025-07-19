«Спартак» начал сезон победой вопреки. У команды Станковича забрали четыре гола

Матч «Спартака» с махачкалинским «Динамо» наверняка будет самым обсуждаемым после 1-го тура МИР Российской Премьер-Лиги. И дело не только в популярности красно-белых, стартовавших с победы. Главной фигурой встречи команд Деяна Станковича и Хасанби Биджиева стал судья Василий Казарцев.
От Станковича можно было ждать в 1-м туре разных решений по составу и тактике, но никаких трёх центральных защитника у «Спартака» сегодня не было. Серб поставил на 4−4−3 и Заболотного в роли центрфорварда. Кстати, единственного пока что летнего новичка на две команды. Махачкалинское «Динамо» до сих пор никого не подписало, потеряв в межсезонье важных игроков. Тем не менее именно южане начали активнее, поджали хозяев прессингом и нанесли первый удар.
«Спартака» ответил голом Мартинса с паса Заболотного на 8-й минуте. Однако Антон сам же всё и испортил, забравшись в офсайд. Перед этим на линии штрафной «Динамо» Аззи наступил на ногу Умярову. Казалось, в ворота команды Биджиева будет назначен пенальти, но Казарцева почему-то даже не позвали смотреть повтор.
Экс-судья РПЛ Игорь Федотов разобрал для «Чемпионата» этот эпизод, вынеся свой вердикт — судейская ошибка.
«Это 100% пенальти — футболист Махачкалы нарушал правила на Умярове в своей штрафной. В первую очередь ошибся Казарцев, он был недалеко от штрафной. Позиция открытая — единоборство игроков он контролировал. Также это ошибка Фисенко, который работает на VAR. Это классический наступ — следовало назначить пенальти в ворота “Динамо” и показать жёлтую карточку за грубую игру».
«Спартак» нащупал слабые места в игре «Динамо», хорошо использовал свободное пространство на флангах, где у махачкалинцев отсутствовали крайние полузащитники. А в центр смещался Маркиньос — новая «десятка» красно-белых создавал там численное преимущество. Вот только команда Станковича губила момент за моментом. Особенно злил сербского тренера Солари, к которому претензии были и по действиям в прессинге.
Зато Мангаш свой шанс закрепиться в основе использовал. Один из эпизодов с его участием должен был завершаться назначением пенальти, когда опять «постарался» и привёз Аззи. Алжирец сыграл рукой. Но Казарцев, изучив повтор после чудовищно долгой паузы на включение VAR, снова принял решение, которое возмутило Станковича (серб, правда, не буянил — иронично улыбался). Посчитал, что Мангаш подтолкнул Аззи, и объявил об этом на весь стадион.
«По эпизоду с попаданием мяча в руку игрока “Динамо” — для меня это пенальти, — прокомментировал спорную ситуацию Федотов. — Казарцева позвали на момент пропуска фола — игрок “Спартака” эпизод ему перекрывал. Он посчитал, что был фол от Мангаша. И, возможно, что из-за этого игрок “Динамо” двинул рукой в сторону. Для меня же это просто борьба за мяч — нет толчка, есть обычное оттирание игрока в рамках борьбы за мяч. Я не могу сказать, что Казарцев тут ошибся. Он так видит. Это Казарцев, у него своё видение всегда. Тут надо смотреть, как он будет трактовать эпизоды борьбы в будущем в этой игре — сейчас планка единоборств упала сильно».
«Спартак» ещё поднажал и всё-таки забил до перерыва один мяч в ворота Магомедова, который, к слову, был после первого тайма лидером у «Динамо» по касаниям мяча (28). Этот гол после аута во многом заслуга Умярова, который забрал подбор и сделал скидку на Маркиньоса. Бразилец отклеился от Аззи, провалившего эти 45 минут по всем статьям, и впервые отличился в РПЛ.
А до того, как Казарцев отправил футболистов в раздевалки, «Спартак» положил ещё два мяча. Невероятно, но факт — их тоже отменили. Из-за очевидного офсайда и фола на Магомедове.
Едва стартовал второй тайм, как судья вновь заставил говорить о себе. После ошибки Магомедова на выходе и попытке Мартинса перебросить вратаря Маркиньос переправлял мяч в сетку. Но получилось — рукой и в штангу. Бразилец показывал Казарцеву, что его подтолкнул защитник. Действительно, если эпизод «Мангаш против Аззи» определять как фол, то и тут стоило зафиксировать толчок. Тем не менее Маркиньос заработал лишь жёлтую карточку за игру рукой. А на 53-й минуте «Динамо» осталось вдесятером. Аззи наконец получил заслуженное удаление, ещё раз обидев Мангаша.
В большинстве «Спартак» стал как будто успокаивать игру вместо того, чтобы поскорее добить соперника. Биджиев в свою очередь освежил атаку — поменял обоих форвардов. Интрига всё ещё сохранялась. Но когда Станкович готовил замену Заболотного на Угальде (костариканец вышел за 20 минут до конца), Антон забил перед своим уходом с поля. Забил, но тоже остался без гола! Бригада Казарцева не засчитала четвёртый мяч красно-белых — на сей раз поспешил и залез в положение «вне игры» Хлусевич. Вероятно, это рекорд по отменённым голам «Спартака» за матч.
В концовке спартаковцы заставляли махачкалинцев побегать за мячом. «Динамо» раскрывалось, тем не менее команде Биджиева недоставало ни сил, ни класса чтобы что-то создать. В итоге южане не нанесли ни одного удара в створ ворот Максименко за матч, тогда как красно-белые — шесть. У Угальде была пара возможностей забить, но лучший бомбардир прошлого сезона РПЛ их не использовал. Москвичам хватило одного легитимного гола, чтобы победить. Обычно встречи 1-го тура складываются для «Спартака» непросто, так что сегодня для Станковича результат наверняка важнее игры.
Автор: Анатолий Романов
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Маркиньос
(Наиль Умяров)
37′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
6
Срджан Бабич
35
Кристофер Мартинс
7
Пабло Солари
35′
46′
82
Даниил Хлусевич
10
Маркиньос
53′
74′
27
Игорь Дмитриев
91
Антон Заболотный
74′
9
Манфред Угальде
83′
5
Эсекиэль Барко
82′
47
Роман Зобнин
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
90+4′
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
21′
53′
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
77′
19
Кирилл Зинович
16
Уссем Мрезиг
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
88′
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
4
Идар Шумахов
65′
28
Сердер Сердеров
60′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
60′
96
Кирилл Помешкин
68′
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
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- Серия пенальти: нереализованный пенальти