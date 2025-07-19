«Спартак» начал сезон победой вопреки. У команды Станковича забрали четыре гола

«По эпизоду с попаданием мяча в руку игрока “Динамо” — для меня это пенальти, — прокомментировал спорную ситуацию Федотов. — Казарцева позвали на момент пропуска фола — игрок “Спартака” эпизод ему перекрывал. Он посчитал, что был фол от Мангаша. И, возможно, что из-за этого игрок “Динамо” двинул рукой в сторону. Для меня же это просто борьба за мяч — нет толчка, есть обычное оттирание игрока в рамках борьбы за мяч. Я не могу сказать, что Казарцев тут ошибся. Он так видит. Это Казарцев, у него своё видение всегда. Тут надо смотреть, как он будет трактовать эпизоды борьбы в будущем в этой игре — сейчас планка единоборств упала сильно».