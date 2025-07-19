В «Спартаке» раскритиковали судейство в матче с махачкалинским «Динамо»

«Качество судейства в сегодняшнем матче не соответствовало уровню РПЛ. Было слишком много моментов, которые трактовались некорректно. Это и игра рукой в штрафной, и несправедливо отменённый гол Литвинова, и наступ на Умярове, непоказанные жёлтые карточки. Конечно, мы будем обращаться в ЭСК и с нетерпением будем ждать вердикта», — передаёт слова Олега Малышева корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.