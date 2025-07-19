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Станкович: Заболотный провел великолепный матч. Любой тренер был бы рад иметь такого футболиста в составе

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович подвел итоги матча 1-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо».

Источник: Сергей Фадеичев/ТАСС

Красно-белые победили дома со счетом 1:0. По ходу игры арбитр Василий Казарцев отменил 4 гола «Спартака».

«Сегодня ребята очень понравились, я их благодарю. Да, действительно, сегодня игра была такая. Иногда нужно было потерпеть. Где нужно было играть — мы играли. В целом мы провели хороший матч, нам нужно продолжать дальше, так бывает в футболе.

Замена Солари? Выбор тренерский — из-за желтой карточки. В этой ситуации не хотелось рисковать. Случайный фол, мяч в руку попадет — не хотел рисковать.

Игра Заболотного? Антон провел великолепный матч. Все, о чем мы с ним договаривались, он выполнил на все 100%. Я думаю, что любой тренер был бы рад иметь такого футболиста в составе. Он все отдает на поле, цепляется, защищает мяч, где нужно. Все, что от него требовалось, он выполнил. Он провел блестящую игру», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».

Спартак
1:0
Первый тайм: 1:0
Динамо Мх
Футбол, Премьер-лига, Тур 1
19.07.2025, 20:30 (МСК UTC+3)
Лукойл Арена, 17045 зрителей
Главные тренеры
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Голы
Спартак
Маркиньос
(Наиль Умяров)
37′
Составы команд
Спартак
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
6
Срджан Бабич
35
Кристофер Мартинс
7
Пабло Солари
35′
46′
82
Даниил Хлусевич
10
Маркиньос
51′
74′
27
Игорь Дмитриев
91
Антон Заболотный
74′
9
Манфред Угальде
83′
5
Эсекиэль Барко
82′
47
Роман Зобнин
Динамо Мх
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
90+4′
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
21′
53′
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
77′
19
Кирилл Зинович
16
Уссем Мрезиг
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
88′
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
4
Идар Шумахов
65′
28
Сердер Сердеров
60′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
60′
96
Кирилл Помешкин
68′
Статистика
Спартак
Динамо Мх
Желтые карточки
3
6
Удары (всего)
14
8
Удары в створ
6
0
Угловые
4
3
Фолы
21
14
Офсайды
4
0
Судейская бригада
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
Обозначения
  • Вышел из игры
  • Вошел в игру
  • Двойная замена
  • Желтая карточка
  • Вторая желтая карточка
  • Красная карточка
  • Капитан команды
  • Гол
  • Автогол
  • Гол с пенальти
  • Нереализованный пенальти
  • Серия пенальти: реализованный пенальти
  • Серия пенальти: нереализованный пенальти