Станкович: Заболотный провел великолепный матч. Любой тренер был бы рад иметь такого футболиста в составе

«Сегодня ребята очень понравились, я их благодарю. Да, действительно, сегодня игра была такая. Иногда нужно было потерпеть. Где нужно было играть — мы играли. В целом мы провели хороший матч, нам нужно продолжать дальше, так бывает в футболе.



Замена Солари? Выбор тренерский — из-за желтой карточки. В этой ситуации не хотелось рисковать. Случайный фол, мяч в руку попадет — не хотел рисковать.



Игра Заболотного? Антон провел великолепный матч. Все, о чем мы с ним договаривались, он выполнил на все 100%. Я думаю, что любой тренер был бы рад иметь такого футболиста в составе. Он все отдает на поле, цепляется, защищает мяч, где нужно. Все, что от него требовалось, он выполнил. Он провел блестящую игру», — сказал Станкович в эфире «Матч ТВ».