«Большой-большой без комментариев». Станкович — о судействе в матче с «Динамо» Мх

Стоит сказать, что в течение матча было не засчитано четыре гола московской команды. Кроме этого, главный арбитр дважды не назначил пенальти: когда Наилю Умярову наступили на ногу в штрафной площади и в момент попадания мяча в руку защитнику «Динамо» Мохамеду Аззи.