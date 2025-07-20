Казарцев впервые за три года попал на «Спартак». Отменил четыре гола и не поставил два пенальти

Казарцев после встречи получил отстранение от работы на два месяца, проверку на полиграфе и всероссийскую известность благодаря мему «Проверим-проверим». Позднее в интервью «СЭ» рефери рассказал о фразе, которая стала его визитной карточкой: «Не знаю, можно ли подать на авторские права, потому что моя фотография с этими словами уже используется, как стикер, во всех мессенджерах. Это шутка. Я теперь выхожу на поле перед игрой и говорю капитанам команд во время жребия: “Вы играйте, а мы проверим, проверим”. Они улыбаются».