Казарцев впервые за три года попал на «Спартак». Отменил четыре гола и не поставил два пенальти

«Спартак» начал новый сезон РПЛ с победы — в первом туре дома одолел махачкалинское «Динамо» 1:0. Но вряд ли красно-белые сильно рады — арбитр Василий Казарцев по ходу встречи отменил четыре гола «Спартака» и не назначил два пенальти в ворота гостей.
Парад отмен
В матчах «Спартака» традиционно принимается много ярких судейских решений. Однако игра против «Динамо» из Махачкалы, кажется, рискует стать рекордной по этому показателю.
Началось быстро: уже на 8-й минуте Казарцев отменил гол Кристофера Мартинса (с передачи новичка Антона Заболотного!) из-за офсайда.
Незадолго до этого защитник динамовцев Мохамед Аззи на границе штрафной площади наступил на ногу Наилю Умярову — полузащитник упал, но Казарцев не отреагировал.
На 26-й минуте Аззи снова попал в эпицентр скандала — сыграл рукой в пределах штрафной площади. В этот раз арбитр воспользовался помощью видеоассистентов, но вместо пенальти назначил штрафной удар в пользу «Динамо» — Казарцев посчитал, что Рикарду Мангаш сфолил в атаке.
На этом моменте «Спартак» не выдержал — в клубных соцсетях написали: «Игрок “Динамо” Мх сыграл рукой в штрафной, но нет пенальти».
Но на этом спорные моменты не закончились. На 37-й минуте Маркиньос забил первый мяч за «Спартак» и вывел команду вперед — гол засчитали. Но в добавленное к первому тайму время Казарцев отменил еще два. Сперва все тот же Маркиньос оформил дубль, но из офсайда. А следом отличился Руслан Литвинов, но однако его взятие ворот не признали нелегальным из-за фола на голкипере.
Три отмененных гола и два неназначенных пенальти за тайм — это не предел. Правда, на 53-й минуте досталось «Динамо» — Аззи, у которого матч совсем не удался, заработал удаление.
А на 73-й «Спартак» получил четвертый отмененный гол — на этот раз яркого дебюта лишили Заболотного. Из-за офсайда, в котором оказался Даниил Хлусевич.
Завершился матч более-менее спокойно — разве что три игрока за 15 минут получили желтые карточки. Но в итоге «Спартак» победил — пусть и дались эти три очка очень непросто.
Москвичи уже готовы обратиться в экспертно-судейскую комиссию при президенте РФС: «Качество работы арбитров в сегодняшнем матче не соответствовало уровню РПЛ. Было слишком много моментов, которые трактовались некорректно. Это и игра рукой в штрафной, и несправедливо отмененный гол Литвинова, и наступ на Умярове, непоказанные желтые карточки. Конечно, мы будем обращаться в ЭСК и с нетерпением будем ждать вердикта», — заявил после матча генеральный директор клуба Олег Малышев.
Особенные отношения
Примечательно, что для Казарцева это первая работа на домашнем матче «Спартака» за три года (остальные — в гостях, прим. ред.). Последний раз арбитр судил домашнюю игру красно-белых в октябре 2022 года, это была встреча москвичей с «Крыльями Советов». Тогда команда под руководством Гильермо Абаскаля одержала крупную победу 5:2.
Пожалуй, самый скандальный матч в карьере Казарцева также связан со «Спартаком». Речь об игре против «Сочи» (2:2) в августе 2020 года. Тогда арбитр назначил два пенальти в ворота красно-белых, и оба показались публике сомнительными. Настолько, что владелец клуба Леонид Федун пообещал снять «Спартак» с чемпионата.
Казарцев после встречи получил отстранение от работы на два месяца, проверку на полиграфе и всероссийскую известность благодаря мему «Проверим-проверим». Позднее в интервью «СЭ» рефери рассказал о фразе, которая стала его визитной карточкой: «Не знаю, можно ли подать на авторские права, потому что моя фотография с этими словами уже используется, как стикер, во всех мессенджерах. Это шутка. Я теперь выхожу на поле перед игрой и говорю капитанам команд во время жребия: “Вы играйте, а мы проверим, проверим”. Они улыбаются».
С того матча прошло почти пять лет, страсти утихли. Но игра против махачкалинского «Динамо» наверняка снова раскалит отношения между Казарцевым и «Спартаком».
Автор: Артем Белинин
Деян Станкович
Хасанби Биджиев
Маркиньос
(Наиль Умяров)
37′
98
Александр Максименко
97
Даниил Денисов
29
Рикарду Мангаш
18
Наиль Умяров
68
Руслан Литвинов
6
Срджан Бабич
35
Кристофер Мартинс
7
Пабло Солари
35′
46′
82
Даниил Хлусевич
10
Маркиньос
51′
74′
27
Игорь Дмитриев
91
Антон Заболотный
74′
9
Манфред Угальде
83′
5
Эсекиэль Барко
82′
47
Роман Зобнин
39
Тимур Магомедов
5
Джемал Табидзе
90+4′
99
Муталип Алибеков
22
Мохамед Аззи
21′
53′
77
Темиркан Сундуков
47
Никита Глушков
70
Валентин Пальцев
77′
19
Кирилл Зинович
16
Уссем Мрезиг
77′
21
Абдулпаша Джабраилов
88′
10
Джавад Хоссейннеджад
46′
4
Идар Шумахов
65′
28
Сердер Сердеров
60′
9
Ражаб Магомедов
25
Гамид Агаларов
60′
96
Кирилл Помешкин
68′
Главный судья
Василий Казарцев
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Андрей Веретешкин
(Россия, Санкт-Петербург)
Боковой судья
Рустам Мухтаров
(Россия, Петрозаводск)
ВАР
Андрей Фисенко
(Россия, Владивосток)
Ассистент ВАР
Павел Шадыханов
(Россия, Москва)
- Вышел из игры
- Вошел в игру
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- Желтая карточка
- Вторая желтая карточка
- Красная карточка
- Капитан команды
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- Автогол
- Гол с пенальти
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- Серия пенальти: реализованный пенальти
- Серия пенальти: нереализованный пенальти