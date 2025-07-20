«Зенит» нашёл «нового Аршавина»? У 17-летнего Шилова голов больше, чем матчей!

«Шилов — феномен в своём возрасте. Человек в порядке, очень крут. Вопрос его физического развития: он рано окреп, но играет не только на этой крепкости. У Вадима есть футбольный интеллект, удар. Он один из двигателей команды 2008 года… У него с головой всё хорошо, не надо заставлять играть в футбол. Ему даны и талант, и преданность футболу».