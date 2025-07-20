«Зенит» нашёл «нового Аршавина»? У 17-летнего Шилова голов больше, чем матчей!

Ни для кого не секрет, что в «Зените» в последние годы не могут по-настоящему закрепиться в основе и раскрыться собственные воспитанники. Молодым игрокам трудно конкурировать с лучшими российскими футболистами и топовыми по меркам РПЛ легионерами. Но, кажется, и в этом правиле будет исключение. Нынешнее межсезонье наводит на мысль, что в Санкт-Петербурге появился юный уникум, который заслужил доверие Сергея Семака. 17-летнего Вадима Шилова уже называют «наследником Аршавина».
Летняя предсезонка стартовала для Шилова сразу с двух приятных событий. 24 июня Вадим продлил контракт с «Зенитом» до 2028 года, а на следующий день забил за первую команду. Это случилось в контрольной встрече сине-бело-голубых с их фарм-клубом на базе в Удельной.
В начале июля «Зенит» выиграл в очередном товарняке у выступающего во Второй лиге «Ленинградца». В том матче Шилов вышел на замену на последние 20 минут, а в концовке положил свой второй мяч на сборах. Гол Вадима принёс сине-бело-голубым минимальную победу со счётом 2:1.
«У Шилова не тот возраст, чтобы уходить в аренду. Будем его привлекать и в тренировочном процессе, и в официальных матчах. Всё зависит от него. Конечно, это один из самых талантливых игроков академии. Надеюсь, он будет прогрессировать. И станет реально конкурировать за место на футбольном поле. Это вопрос ближайшей перспективы. А мы будем помогать».
Но те два спарринга «Зенита» мало кто видел. Более сильное впечатление на болельщиков и, очевидно, на самого Семака произвело выступление Шилова во встрече со «Сьоном» (5:2). Вадим получил от тренера целый тайм и сотворил классный гол, который также оказался победным. Правый вингер подхватил мяч на правом фланге, обыграл в штрафной защитника Ноэ Соу и забил ударом со своей сильной левой ноги в дальний нижний угол.
Разумеется, дело не только в голах. Шилов понравился набором качеств — нестандартными решениями, стремлением играть вперёд и обострять. Он быстрый, обладает хорошим дриблингом, резко меняет направление движения. По-спортивному наглый. Ещё один плюс Вадима — универсальность: вингер может играть фактически на любой позиции в группе атаки, хотя справа удобнее смещаться в центр под удары с левой.
«Шилов — феномен в своём возрасте. Человек в порядке, очень крут. Вопрос его физического развития: он рано окреп, но играет не только на этой крепкости. У Вадима есть футбольный интеллект, удар. Он один из двигателей команды 2008 года… У него с головой всё хорошо, не надо заставлять играть в футбол. Ему даны и талант, и преданность футболу».
Интересно, что сам Шилов — не из Санкт-Петербурга. Вадим — уроженец Белгорода, где и начинал заниматься футболом в местном «Салюте». Своей любимой командой молодой человек называл мадридский «Реал», а игроком — Криштиану Роналду. По словам Шилова, пример кумира мотивирует его «каждый день доказывать, что он лучший».
Вадим рассказывал также в интервью, что, выходя на игру, старается сосредоточиться и выкинуть всё лишнее из головы. Он берёт с собой в раздевалку иконку и молится перед появлением на поле. Судя по результативности Шилова, ритуал ему действительно помогает.
Белгородский талант приехал в Санкт-Петербург в 2020 году в возрасте 12 лет. Как признавался координатор академии «Зенита» Василий Костровский, тренерам хватило 20 минут, чтобы понять, что мальчика надо брать в команду. Шилов не расстаётся с мячом и всегда работает индивидуально, однако при этом парень — с характером.
«Характер достаточно непростой, но у всех, кто пробивается в футболе, непростой характер. Приходилось много с ним разговаривать и по поводу дисциплины, и по поводу этики поведения на поле. Шилов — лидер и не хочет это лидерство никому отдавать. Парень — колючий, своеобразный, однако адекватный и всё понимает, критику воспринимает нормально. А так он фанат футбола, хочет в нём чего-то добиться», — говорил Костровский в интервью для «РБ Спорт».
Поразительный факт: на сегодняшний день у Шилова больше голов в карьере за «Зенит», чем встреч. Понятно, что это юношеский и молодёжный уровень, тем не менее статистику Вадим выбил уникальную. В сезоне-2024 вингер дебютировал в ЮФЛ-2 (первенстве России для игроков до 17 лет). Стал как лучшим бомбардиром чемпионата, так и лучшим ассистентом — наколотил 42 мяча и сделал 22 голевые передачи в 33 матчах. Невероятные цифры! Шилов побил рекорд железнодорожника Вадима Ракова, забившего 36 голов за сезон, и в полтора раза превзошёл по количеству результативных действий ближайших конкурентов. Вадим помог «Зениту» завоевать золотые медали.
Тогда же Шилов дебютировал в ЮФЛ-1 (игроки до 18 лет). Провёл одну встречу с академией «Рубина» и забил победный гол. Петербуржцы выиграли на выезде со счётом 1:0.
В сезоне-2025 Шилов, перепрыгнув через ступеньку, стал играть в МФЛ (Молодёжной футбольной лиге). Статистика у вингера и там феноменальная — 14 голов и семь голевых передач в 14 матчах. Вадим даже в этом турнире лидирует по результативности с отрывом, будучи моложе большинства конкурентов.
В результате уже в мае этого года Шилов, едва достигнув 17-летия, дебютировал во взрослом футболе — трижды сыграл за фарм-клуб «Зенита» во Второй лиге. Сначала в двух встречах Вадима выпускали на замену, а затем поставили в основу на игру с вологодским «Динамо». И вингер совершил первое результативное действие — отдал голевой пас. Голы, как оказалось, приберёг на летние сборы с основой. Но при таком прогрессе Шилова их недолго ждать и в официальных матчах.
В сборной России своего возраста цифры у Шилова тоже сумасшедшие. За национальную команду U15 — девять голов в шести встречах. За команду U16 Вадим набрал 3+2 в семи играх. За команду U17 вообще забил шесть мячей и сделал шесть голевых пасов в семи матчах. Оформил хет-трик в ворота сборной Беларуси, дважды поражал ворота Египта в разных спаррингах.
Шилов, помимо роли на футбольном поле и умения действовать нестандартно, напоминает Аршавина физическими качествами. Он тоже невысок, хотя в свои 17 лет всё же повыше — 174 см. По слухам, на парня уже есть спрос в РПЛ, однако Семак дал понять — Вадим ему и самому нужен.
Сергей Семак
Джонатан Альба
Матео Кассьерра
67′
Андрей Мостовой
79′
Иван Комаров
(Егор Голенков)
22′
1
Евгений Латышонок
90+5′
11
Луис Энрике
20
Педро
33
Нино
90+3′
5
Вильмар Барриос
3
Дуглас Сантос
31
Густаво Мантуан
68′
17
Андрей Мостовой
66
Роман Вега
46′
6
Ваня Дркушич
10
Максим Глушенков
46′
79′
32
Лусиано Гонду
30
Матео Кассьерра
68′
7
Александр Соболев
25
Страхиня Эракович
46′
9
Сантос да Силва Жерсон
1
Рустам Ятимов
77′
78
Дмитрий Чистяков
87
Андрей Лангович
36′
4
Виктор Мелехин
5
Данила Прохин
56′
18
Константин Кучаев
40
Илья Вахания
88′
6
Александр Тарасов
7
Роналдо
88′
91
Антон Шамонин
62
Иван Комаров
80′
9
Мохаммад Мохеби
10
Кирилл Щетинин
74′
8
Алексей Миронов
69
Егор Голенков
10′
80′
99
Тимур Сулейманов
Главный судья
Рафаэль Шафеев
(Россия, Волгоград)
Боковой судья
Алексей Стипиди
(Россия, Краснодар)
Боковой судья
Андрей Образко
(Россия, Ставрополь)
ВАР
Виталий Мешков
(Россия, Дмитров)
Ассистент ВАР
Роман Галимов
(Россия, Улан-Удэ)
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