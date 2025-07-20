Тренер «Спартака» добился уникального достижения, а большинство этого даже не заметили: рекорд Станковича

«Спартак» классно открыл для себя сезон в РПЛ: качественная победа над Махачкалой (пусть и минимальная — 1:0, с 4 не засчитанными голами красно-белых) и первые три очка.
Что еще важно — очередная сухая игра для Максименко. Голкипер весь прошлый сезон ставил и повторял рекорд за рекордом по этому показателю: на старте выдал серию из пяти игр без пропущенных (его личный рекорд в РПЛ за все время в «Спартаке»), потом набрал 17 таких матчей за весь календарный 2024-й — лучший результат среди всех вратарей лиги.
Весной Максименко скопил 14 «сухарей» за 23 тура — клубный максимум на таком отрезке. Так Александр повторил рекорд «Спартака» XXI века, впервые установленный Артемом Ребровым в сезоне 2016/17, — 14 игр на ноль за сезон.
К концу прошлого розыгрыша РПЛ Максименко набрал еще один матч без пропущенных, довел счетчик до 15 и тем самым сравнялся с Александром Филимоновым, державшим эту планку с 1997 года.
Такие перфомансы позволили «Спартаку» поставить необычный рекорд. Opta утверждает, что красно-белые под руководством Станковича — рекордсмены по проценту сухих матчей в чемпионате России: москвичи сыграли на ноль в 58% матчей при Станковиче в РПЛ (18 из 31).
В списке приведены тренеры, которые успели набрать минимум 30 матчей в Премьер-лиге. При этом сколько именно матчей каждый из тренеров успел провести — Opta не указывает. Количество сыгранных матчей, очевидно, влияет на процент «сухарей».
Впрочем, даже так — показательные цифры, которые много говорят о умении сербского тренера работать с защитой.