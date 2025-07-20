Тренер «Спартака» добился уникального достижения, а большинство этого даже не заметили: рекорд Станковича

Что еще важно — очередная сухая игра для Максименко. Голкипер весь прошлый сезон ставил и повторял рекорд за рекордом по этому показателю: на старте выдал серию из пяти игр без пропущенных (его личный рекорд в РПЛ за все время в «Спартаке»), потом набрал 17 таких матчей за весь календарный 2024-й — лучший результат среди всех вратарей лиги.