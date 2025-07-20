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«Пари НН» — «Краснодар»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ

Сегодня, 20 июля, состоится матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2025/2026, в котором встретятся «Пари НН» и «Краснодар».

Источник: Чемпионат.com

Игра пройдёт на стадионе «Ак Барс Арена» в Казани. В качестве главного арбитра встречи выступит Евгений Кукуляк из Калуги. Стартовый свисток судьи прозвучит в 15:30 мск.

Стартовые составы команд:

«Пари НН»: Медведев, Александров, Шнапцев, Карич, Кастильо, Лесовой, Карапузов, Майга, Вешнер Тичич, Грулёв, Босельи.

«Краснодар»: Агкацев, Тормена, Коста, Петров, Оласа, Черников, Ленини, Сперцян, Батчи, Са, Кордоба.

По итогам минувшего сезона «Пари НН» набрал 27 очков в 30 турах и занял 13-е место. «Краснодар» заработал 67 очков и расположился на первой строчке. В рамках 2-го тура нижегородская команда встретится с «Крыльями Советов». Игра состоится в пятницу, 25 июля. «Быки» проведут матч с московским «Локомотивом». Встреча запланирована на субботу, 26 июля.