Дисквалифицированный Писарский заявил, что страдает от панических атак

МОСКВА, 20 июл — РИА Новости. Дисквалифицированный за участие в футбольном тотализаторе нападающий Владимир Писарский признался, что страдает от панических атак.
В начале июля комитет по этике Российского футбольного союза (РФС) принял решение дисквалифицировать Писарского на четыре года от любой футбольной деятельности, три из них — условно, за участие в футбольном тотализаторе и азартных играх. Права на 29-летнего игрока принадлежали самарским «Крыльям Советов», которые расторгли с ним контракт. Прошлый сезон он провел в аренде в «Сочи».
«Наверное, я не оправдал ваши ожидания, но это я понимаю. На это были причины. Болезнь родного человека, суды, ДТП, панические атаки. Много нюансов, о которых мало кто знает. Не хочу на это скидывать, но любой адекватный человек поймет, что это сильно влияет на твое физическое и ментальное состояние, но это футбол, это жизнь. Бывают как черные, так и белые полосы», — говорится в обращении Писарского, опубликованном в Telegram‑канале спортивного юриста Антона Смирнова, представляющего интересы игрока.
«Хотелось бы поблагодарить всех тех, кто поддерживает в данной ситуации. Огромное спасибо. Это дает силы идти дальше и не опускать руки. Также хотелось бы попрощаться с болельщиками, так как “Сочи” не продлил со мной контракт, а “Крылья Советов” расторгли соглашение. Какие бы моменты ни были, поддерживали и в горе, и в радости. Кто-то поддерживал, кто-то нет. Всем за это спасибо», — добавил футболист.
РФС начал расследование в отношении Писарского после того, как футболист якобы через своего товарища сделал ставку на первый стыковой матч за право выступать в Российской премьер-лиге (РПЛ), в котором 28 мая «Сочи» принимал «Нижний Новгород» (1:2). Писарский в первом тайме получил прямую красную карточку за фол в центре поля.