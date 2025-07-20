Дисквалифицированный Писарский заявил, что страдает от панических атак

«Наверное, я не оправдал ваши ожидания, но это я понимаю. На это были причины. Болезнь родного человека, суды, ДТП, панические атаки. Много нюансов, о которых мало кто знает. Не хочу на это скидывать, но любой адекватный человек поймет, что это сильно влияет на твое физическое и ментальное состояние, но это футбол, это жизнь. Бывают как черные, так и белые полосы», — говорится в обращении Писарского, опубликованном в Telegram‑канале спортивного юриста Антона Смирнова, представляющего интересы игрока.