«Зенит» — «Ростов»: стартовые составы команд на матч 1-го тура РПЛ-2025/2026

Игра пройдёт на стадионе «Газпром Арена» в Санкт-Петербурге. В качестве главного арбитра встречи выступит Рафаэль Шафеев из Волгограда. Стартовый свисток судьи прозвучит в 18:00 мск.
Стартовые составы команд.
«Зенит»: Латышонок, Сантос, Эракович, Нино, Вега, Барриос, Мантуан, Энрике, Глушенков, Кассьерра, Педро.
«Ростов»: Ятимов, Чистяков, Лангович, Прохин, Вахания, Мелёхин, Кучаев, Щетинин, Комаров, Голенков, Роналдо.
В следующем туре сине-бело-голубые встретятся с казанским «Рубином». Игра состоится 27 июля. Донской клуб проведёт матч с московским «Динамо», который пройдёт 26 июля.
По итогам минувшего сезона «Зенит» набрал 66 очков и занял второе место. «Ростов» заработал 39 очков и расположился на восьмой строчке.