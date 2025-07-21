Марко Николич раскрыл причины ухода из ЦСКА

«Мы расстались после фантастического сезона, когда пришло время двигаться дальше. Разное происходило, но, действительно, из-за повышения налогов с 15 до 22% и изменения курса рубля, а в контракте выплаты производились по среднему обменному курсу, я согласился получать зарплату по фиксированному курсу. Это означает, что в следующем сезоне моя зарплата будет ниже, чем в предыдущем, в котором мы выиграли Кубок России.



Из этого следует, что мои мотивы ухода из ЦСКА не были финансовыми. Я сказал, что не вижу проблемы в том, чтобы пересмотреть контракт и снизить зарплату на 10%. Это факт, но… Я пришёл на последний год своего контракта, в молодую команду, и мы ранее говорили о долгосрочном проекте. Долгосрочный проект и контракт всего на 12 месяцев — не одно и то же.



К тому же в контракте было условие, по которому я мог уйти, если кто-то заплатит определённую сумму, и она была добавлена не по моей инициативе, а по желанию ЦСКА», — приводит слова Николича Mozzart Sport.