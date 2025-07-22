ЦСКА оступился на старте РПЛ! Дебют Челестини испортил дерзкий «Оренбург»

Состав ЦСКА не сильно отличался от игры в Суперкубке с «Краснодаром». Не вышел только защитник Игорь Дивеев: у него образовалась гематома на ноге после прошлого матча. Также Фабио Челестини выпустил с первых минут на синтетическое поле Игоря Акинфеева. Капитана ЦСКА обычно берегут от игры на ненатуральном покрытии — в прошлом сезоне в Оренбурге в старте вышел Владислав Тороп. Но на этот раз Акинфеев появился в основе. И не зря! В первом тайме Игорь пару раз серьёзно выручил ЦСКА. В начале встречи он потащил удар Владислава Камилова в касание. А на 42-й минуте Акинфеев сделал сейв после выстрела Ираклия Квеквескири из-за пределов штрафной.