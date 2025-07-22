Арбитр Федотов оценил судейство в матче «Локомотив» — «Сочи»

«На 18-й минуте Буланов не показал жёлтую игроку “Локо” Карпукасу за симуляцию, а она была очевидная, и за такое надо наказывать. На 30-й минуте арбитр не показал жёлтую уже игроку “Сочи” Литвинову за срыв перспективной атаки. Если бы не второй защитник, мы бы говорили о красной. Шёл пас в открытую зону, и Литвинов откровенно сыграл рукой в мяч. Есть вопросы к трансляции, где нам не показали крупный план, который всё бы прояснил. Буланова спасло, что в единоборство успевал вступить другой игрок. Поэтому жёлтая за срыв перспективной атаки.