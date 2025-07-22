Натан Гассама: «Балтика» — это главный клуб в моей карьере

«Балтика» — это главный клуб в моей карьере. Я уже сыграл здесь больше 50 матчей и хочу сказать, что у меня большой прогресс. Рад, что мы снова в Премьер‑Лиге, вернуться сюда было главной целью. В «Балтике» меня устраивает абсолютно всё, и я очень хочу показать себя в новом сезоне«, — сказал Гассама в эфире “Матч ТВ”.