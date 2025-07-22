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Врачи предписали защитнику «Оренбурга» Татаеву всю жизнь играть в защитной маске

Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев рассказал, что ему придётся всю жизнь играть в защитной маске из-за перелома лицевой кости в трёх местах в матче 24-го тура РПЛ сезона-2024/2025 с ЦСКА (0:2).

Источник: Чемпионат.com

Защитник «Оренбурга» Алексей Татаев рассказал, что ему придётся всю жизнь играть в защитной маске из-за перелома лицевой кости в трёх местах в матче 24-го тура РПЛ сезона-2024/2025 с ЦСКА (0:2).

«Травма, конечно, напоминает о себе, врачи сказали всю жизнь играть в маске. Неприятно, но нужно привыкать. Любое попадание мяча в лицо опасно для меня, поэтому всегда с маской в игровом и тренировочном процессе. Только после тренировок и игр снимаю. Она, конечно, немножко мешает обзору, но и к этому привыкаешь. Может, в дальнейшем что-то изменится и смогу играть без маски», — сказал Татаев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Олегом Лысенко.

Трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 800 тыс.