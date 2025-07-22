Вендел сорвал свой трансфер из «Зенита» в «Аль-Иттихад» за €30 миллионов

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бразильский полузащитник Вендел отказался переходить из петербургского футбольного клуба «Зенит» в саудовский «Аль-Иттихад», за который выступает обладатель «Золотого мяча» 2022 года Карим Бензема, сообщил журналист Вене Касагранде на своем YouTube-канале.
По информации источника, «Зенит» принял предложение саудовского клуба в размере 30 млн евро, однако сам Вендел не пожелал ехать в чемпионат Саудовской Аравии. Бразилец предпочел бы вернуться на родину.
Ранее Вендел не попал в заявку на матч первого тура чемпионата России против «Ростова» (2:1). Главный тренер «сине-бело-голубых» Сергей Семак на прошлой неделе заявил, что бразилец будет наказан за долгое отсутствие на тренировочных сборах.
Венделу 27 лет, он выступает за «Зенит» с октября 2020 года. За клуб полузащитник провел 150 матчей, в которых забил 21 мяч. Его соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. В январе «Зенит» объявил о переходе Вендела в «Ботафого» по окончании сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), однако в бразильской команде сообщили о расторжении сделки по геополитическим причинам.