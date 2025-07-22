Вендел сорвал свой трансфер из «Зенита» в «Аль-Иттихад» за €30 миллионов

Венделу 27 лет, он выступает за «Зенит» с октября 2020 года. За клуб полузащитник провел 150 матчей, в которых забил 21 мяч. Его соглашение рассчитано до конца июня 2028 года. В январе «Зенит» объявил о переходе Вендела в «Ботафого» по окончании сезона Российской премьер-лиги (РПЛ), однако в бразильской команде сообщили о расторжении сделки по геополитическим причинам.