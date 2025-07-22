СМИ назвали бюджет «Зенита» на стартовавший сезон

МОСКВА, 22 июл — РИА Новости. Бюджет петербургского футбольного клуба «Зенит» на стартовавший сезон будет крупнейшим в российском спорте, сообщает РБК со ссылкой на источники.
В сезоне-2025/26 бюджет клуба составит 20 млрд рублей с учетом НДС, что больше бюджета прошлого сезона на 3 млрд рублей. Генеральный спонсор клуба «Газпром» может вложить до 5 млрд рублей, наибольшая доля доходов клуба будет формироваться из коммерческих контрактов (около 60%). Также клуб планирует увеличить доходы от матчей до 2 млрд рублей.
«Зенит» стартовал в новом сезоне чемпионата России с домашней победы над «Ростовом» (2:1). В прошедшем сезоне петербуржцы под руководством главного тренера Сергея Семака заняли второе место в чемпионате страны, а также не сумели выйти в суперфинал Кубка России, уступив ЦСКА в финале пути РПЛ. «Сине-бело-голубые» в год столетия клуба впервые с сезона-2017/18 не завоевали ни чемпионство, ни Кубок страны.