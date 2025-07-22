СМИ назвали бюджет «Зенита» на стартовавший сезон

«Зенит» стартовал в новом сезоне чемпионата России с домашней победы над «Ростовом» (2:1). В прошедшем сезоне петербуржцы под руководством главного тренера Сергея Семака заняли второе место в чемпионате страны, а также не сумели выйти в суперфинал Кубка России, уступив ЦСКА в финале пути РПЛ. «Сине-бело-голубые» в год столетия клуба впервые с сезона-2017/18 не завоевали ни чемпионство, ни Кубок страны.