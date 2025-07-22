В «Зените» обозначили, чего им не хватило для победы в РПЛ в прошлом сезоне

Защитник и капитан «Зенита» Дуглас Сантос объяснил, чего не хватило сине-бело-голубым для того, чтобы выиграть Российскую Премьер-Лигу по итогам минувшего сезона. Чемпионом страны стал «Краснодар», «Зенит» занял второе место, отстав от «быков» на одно очко.