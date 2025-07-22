В «Зените» назвали своего главного соперника в этом сезоне РПЛ

— Думаю, ответ очевиден. Сейчас главный соперник — это действующий чемпион «Краснодар». Они будут в этом сезоне стараться защищать титул и будут делать это с удвоенной энергией. Но при этом есть московские клубы, с которыми всегда очень непростые матчи и принципиальные противостояния. Соперников достаточно, — приводит слова Сантоса Metaratings.