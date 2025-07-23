«Сочи» арендовал Волкова у «Зенита». А ведь он покидал «Краснодар» ради чемпионства

22-летний защитник «Зенита» Сергей Волков сменил клубную прописку — в сезоне-2025/26 он будет выступать за «Сочи» на правах аренды. Сделка подтверждена официально.
Большая конкуренция
О возможном переходе Волкова в «Сочи» было известно давно. О такой возможности неделю назад сообщал инсайдер Иван Карпов. Да и догадаться было несложно: правых защитников в «Зените» хватает.
Считаем: кроме Волкова в распоряжении Сергея Семака как минимум есть переведенный на эту позицию (и весьма успешно) вингер Густаво Мантуан и вернувшийся из аренды в «Ахмат» Арсен Адамов. Кроме того, по данным «СЭ», в октябре в строй должен вернуться получивший травму в начале года Вячеслав Караваев.
Такого количества правых защитников петербургскому клубу, очевидно, было вполне достаточно, поэтому решение об аренде в «Сочи» не удивляет.
«Зенит» анонсировал переход Волкова традиционным «Спишь?» в социальных сетях. Ну, а сочинцы поприветствовали новичка, пожелали удачи и объявили, что за новый клуб Волков будет выступать под 82-м номером.
Фиаско
К сожалению для футболиста, карьера Волкова развивается явно не так, как он рассчитывал. Защитник — воспитанник академии «Краснодара» и до прошлого лета играл за родной клуб. После неудачной чемпионской гонки («Зенит» забрал золото в последнем туре) Сергей перебрался в Санкт-Петербург за 5 миллионов евро.
Волков прокомментировал трансфер дерзко. «Вопрос денег в моем переходе имел место — я считаю, что каждый футболист должен зарабатывать столько, сколько он заслужил своей игрой. Но главное, почему я в “Зените” — это профессиональный рост. Хочу увидеть другую философию. Переход в “Зенит” — шаг вперед. Все понимают, какой клуб лучший в России», — заявил футболист в интервью Sport24.
Мнение получилось ошибочным — чемпионом в сезоне-2024/25 впервые в истории стал «Краснодар». А вот у защитника в составе «Зенита» возникли проблемы — Сергей успел сыграть за новый клуб всего три матча, прежде чем порвал «кресты» на тренировке в начале сентября. С тех пор в официальных играх за «Зенит» он участия не принимал.
В июле 2025 года Волков заявил, что ни о чем не жалеет и готов начать все с чистого листа. «Сожалею ли о переходе? Нет. И сделаю все, чтобы вернуть “Зениту” чемпионство в этом году», — рассказывал Сергей «Известиям».
Теперь Волков в «Сочи» — отсюда помогать «Зениту» в золотой гонке будет проблематично. Явно не самый желанный поворот карьеры для Сергея.
По протоптанной дорожке
Волков уходит не в неизвестность. Маршрут «Зенит» — «Сочи» самый популярный в России: переход Волкова стал уже 17-м между клубами.
За несколько лет сочинцы купили у петербуржцев восемь игроков и взяли в аренду еще девятерых. Все их имена в таблице.
Далеко не всегда у зенитовцев хорошо получалось в «Сочи». Как пойдет у Волкова — узнаем совсем скоро.
Артем Белинин