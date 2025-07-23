«Сочи» арендовал Волкова у «Зенита». А ведь он покидал «Краснодар» ради чемпионства

Мнение получилось ошибочным — чемпионом в сезоне-2024/25 впервые в истории стал «Краснодар». А вот у защитника в составе «Зенита» возникли проблемы — Сергей успел сыграть за новый клуб всего три матча, прежде чем порвал «кресты» на тренировке в начале сентября. С тех пор в официальных играх за «Зенит» он участия не принимал.