Кадыров покинул «Ахмат»

В следующем туре «Рубин» сыграет дома с петербургским «Зенитом». Встреча состоится 27 июля, стартовый свисток прозвучит в 20:00 по московскому времени. «Ахмат» в гостях сыграет с московским ЦСКА. Эта встреча также состоится 27-го числа, а начнется в 15:00 (мск).