Лимитный тариф: кто выиграет, а кто пострадает от снижения квоты легионеров в РПЛ

У «Краснодара» ситуация не сильно лучше. Действующий чемпион страны понял, что стратегия с 11 воспитанниками, увы, пока что не приносит успеха, и взял титул с большим количеством крепких легионеров. Таковых сейчас в распоряжении «быков» 15. Давно ходят разговоры про отъезд армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна в Европу, и контракт до лета 2026 года как бы намекает: пора. Так что потенциально Сперцяна можно вычеркивать из будущего состава «Краснодара» при новом лимите. Еще один кандидат на выход — 31-летний бразилец Виктор Са, у которого также осталось меньше года по действующему контракту. Имеет смысл «Краснодару» также расстаться и с 21-летним нигерийским вингером Ифеани Ндукой, о существовании которого вряд ли знают все болельщики «Краснодара». Всё дело в том, что этот парень только и делает, что гуляет по арендам, а за три года формального нахождения в клубе он отыграл ничтожные 24 минуты в РПЛ. Также «быкам» важно будет оценить через год целесообразность пребывания в команде бразильского новичка команды, 31-летнего центрального защитника Жубаля, у которого контракт закончится летом 2027 года, а также 32-летнего колумбийского нападающего Джона Кордобы, за которого пока еще в теории можно выручить неплохие деньги.