Лимитный тариф: кто выиграет, а кто пострадает от снижения квоты легионеров в РПЛ

С начала июля началась новая волна обсуждения вечного вопроса про ограничение квоты иностранных игроков в чемпионате России. Ее хотят ужесточить. И это вызвало неоднозначную реакцию у российской футбольной общественности. Подробнее о новом варианте лимита, его сторонниках и противниках, а также возможных последствиях — в материале «Известий».
С чего всё началось
Поводом для беспокойства стал инсайд «Чемпионата» про совместное обсуждение Министерством спорта РФ и Российским футбольным союзом ужесточения нынешнего лимита на легионеров начиная с сезона-2026/27.
В качестве одного из основных вариантов нового лимита рассматривают квоту по схеме «5+10»: не более 10 иностранцев в заявке команды на сезон, из них не более пяти могут одновременно находиться на поле.
Нынешний лимит функционирует по схеме «8+13»: до 13 легионеров в заявке и до восьми — одновременно на поле. При этом граждане стран ЕАЭС (Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия) не считаются иностранцами на поле, но остаются ими в заявке.
По данным на 22 июля 2025 года, в командах РПЛ в общей сложности числится 167 легионеров. В среднем по 10,4 иностранного игрока на команду. Выходит, впритык, а значит, многим клубам (особенно из категории «топ») придется расставаться с некоторыми иностранцами, просто чтобы соблюсти регламент.
Два варианта ужесточения лимита
В позициях Минспорта и РФС по вопросу нового лимита есть определенные различия.
В ведомстве Михаила Дегтярева хотят сразу перейти на лимит «5+10». Свою позицию министерство объясняет тем, что такой подход позволит найти баланс между сохранением конкуренции среди отечественных и иностранных футболистов, но при этом он обеспечит достаточное игровое время для молодых россиян, которые не всегда имеют такую возможность при схеме «8+13». Этим в Минспорта хотят стимулировать клубы вкладываться в детско-юношеский спорт. А еще в министерстве не переживают за сокращение числа легионеров в российском футболе, поскольку сейчас в стране не так много звездных иностранцев, а значит, нет риска снижения зрелищности и уровня игры команд.
Что касается позиции РФС, то там хотят реализовать более мягкий сценарий изменения лимита с постепенным переходом к предлагаемой квоте, но при этом сразу же сократить количество легионеров в заявке с 13 до 10. Но не сразу — на поле. Сначала — 7+10 в сезоне-2026/27, затем — 6+10 в сезоне-2027/28 и наконец 5+10 в сезоне-2028/29.
Пока что этот вопрос находится лишь на стадии кулуарного обсуждения, однако всё это явно намекает нам на то, что уже со следующего сезона лимит в России будет ужесточен. А значит, командам надо будет заранее подготовиться к возможным изменениям, решив вопрос с уходом тех легионеров, которые по своим качествам и мнению тренерского штаба клубов не смогут обеспечить себе места в заветной квоте из 10 игроков с заграничным паспортом.
Кто в группе риска
Вопрос ужесточения лимита на легионеров в первую очередь коснется топ-клубов РПЛ, бюджет которых позволяет подписывать немалое количество иностранцев даже в нынешнее непростое время (латиноамериканский рынок — в помощь).
«Зенит».
Отталкиваясь от заявки команд на портале Transfermarkt, больше всего легионеров в своем нынешнем составе имеет «Зенит» — 16. По новому лимиту нужно будет отпустить шестерых. И, скорее всего, это будут Вендел, которому всё лето пытаются найти новый клуб после срыва трансфера на родину, в «Ботафого»; Роберт Ренан, который не оправдал надежд Сергея Семака; Саша Зделар, у которого осталось 11 месяцев по действующему контракту; Матео Кассьерра, которого сватают на Ближний Восток; Густаво Мантуан, которым недавно заинтересовался «Фламенго»; а также Вильмар Барриос, которому на момент окончания контракта будет почти 34 года.
«Краснодар».
У «Краснодара» ситуация не сильно лучше. Действующий чемпион страны понял, что стратегия с 11 воспитанниками, увы, пока что не приносит успеха, и взял титул с большим количеством крепких легионеров. Таковых сейчас в распоряжении «быков» 15. Давно ходят разговоры про отъезд армянского полузащитника Эдуарда Сперцяна в Европу, и контракт до лета 2026 года как бы намекает: пора. Так что потенциально Сперцяна можно вычеркивать из будущего состава «Краснодара» при новом лимите. Еще один кандидат на выход — 31-летний бразилец Виктор Са, у которого также осталось меньше года по действующему контракту. Имеет смысл «Краснодару» также расстаться и с 21-летним нигерийским вингером Ифеани Ндукой, о существовании которого вряд ли знают все болельщики «Краснодара». Всё дело в том, что этот парень только и делает, что гуляет по арендам, а за три года формального нахождения в клубе он отыграл ничтожные 24 минуты в РПЛ. Также «быкам» важно будет оценить через год целесообразность пребывания в команде бразильского новичка команды, 31-летнего центрального защитника Жубаля, у которого контракт закончится летом 2027 года, а также 32-летнего колумбийского нападающего Джона Кордобы, за которого пока еще в теории можно выручить неплохие деньги.
ЦСКА.
Третий в топе по числу легионеров — ЦСКА. В нынешнем распоряжении «армейцев» их 14. Уже сейчас очевидно, что команда не нуждается в услугах трех иностранцев: аргентинского нападающего Адольфо Гайча, иранского левого защитника Амирхоссейна Рейванди и 20-летнего алжирского полузащитника Сид Ахмеда Айссауи. Плюс сейчас решается вопрос с продажей 21-летнего таланта из Узбекистана, атакующего полузащитника Аббосбека Файзуллаева. И вот как раз минус четыре игрока — в новый лимит ЦСКА уложится.
«Динамо» Москва.
Далее следует московское «Динамо», в распоряжении которого 13 легионеров. Во-первых, пора расставить все точки над i в ситуации с колумбийским атакующим полузащитником Хорхе Карраскалем, переход которого во «Фламенго» пока затягивается. Также динамовцам стоит задуматься о целесообразности продления контрактов с возрастными легионерами: 32-летним уругвайским левым защитником Диего Лаксальтом и 31-летним камерунским вингером Муми Нгамалё — у обоих контракт заканчивается следующим летом. И вот останутся положенные по регламенту 10 легионеров.
«Спартак».
У «Спартака» иностранцев сейчас 12. Значит, нужно исключить двоих. Первый на очереди — 28-летний парагвайский вингер Хесус Медина. Пока что представители игрока не могут найти для него новый клуб из-за высоких запросов футболиста по зарплате. При этом сам «Спартак» не хочет быть инициатором разрыва контракта, который заканчивается летом 2026 года. А еще надо решить вопрос с нападающим Манфредом Угальде. 23-летний костариканец, забивший 17 мячей в прошлом сезоне РПЛ, привлек внимание ряда зарубежных клубов — в частности, в последнее время идут разговоры про голландский «Фейеноорд».
Кто выиграет от нового лимита
И только у одного топ-клуба РПЛ не будет никаких проблем при новом лимите, если тот сохранит свою нынешнюю стратегию. Речь о «Локомотиве», который опередил время и уже сейчас сделал ставку на российских игроков. В распоряжении «железнодорожников» находятся всего четыре легионера, лишь один из которых — 28-летний центральный защитник из Мексики Сесар Монтес — вышел в стартовом составе на матч первого тура нового сезона РПЛ против «Сочи». Остальные 10 игроков старта представляли Россию. И это им не помешало разгромить вернувшуюся в «элиту» черноморскую команду (3:0). Так что «Локомотив» явно будет рад новым правилам. Возможно, даже увеличит свои шансы на более высокие места в чемпионате.
Нужно ли ужесточать лимит
Да, кто-то скажет, что при сокращении числа легионеров команды и, как следствие, весь наш футбол потеряют в качестве, а цены на российских игроков взлетят до небес, и не всегда это будет оправданно исключительно игровыми качествами. И будет прав, но лишь отчасти.
Прежде всего новый формат лимита — это своего рода призыв к действию. Призыв к академиям клубов развивать инфраструктуру, улучшать тренерский состав, чтобы выращивать как можно больше своих, местных, российских ребят для основной команды. Тот же «Зенит», например, обладает академией высокого уровня, что заметно по большому представительству воспитанников академии в различных клубах РПЛ и Первой лиги. А с новым лимитом шанс на то, что эти игроки будут прежде всего приносить пользу родному клубу, вырастет. Разумеется, при должном отношении к делу как тренеров, так и самих игроков.
И если таких игроков в нашем чемпионате будет всё больше, то и цены на них со временем нормализуются, поскольку большинство команд не будут переманивать талантливых игроков у конкурентов, а будут готовить своих.
А это в перспективе будет хорошо и для сборной России, которую, поверьте, рано или поздно точно вернут на международные соревнования. Не бразильцев же натурализовывать.
Алексей Михайлов