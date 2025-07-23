Стабильный «Краснодар», новые идеи Станковича, трансформации Челестини и Карпина. Как меняются топ-клубы РПЛ

Во-первых, это касается бразильца Дугласа Аугусто, который пришел из «Нанта». Это поразительно, но такой созидательный «Краснодар» (по философии) остался без творческих опорников, каким был, например, уругваец Перейра или даже Юрий Газинский. Аугусто как раз про созидание: отличная левая, великолепное видение поля и контроль мяча. Такой человек может создавать и из глубины, если краснодарцам придется взламывать оборону соперника чем-то более разнообразным, чем банальные забросы на Кордобу. То же самое с Густаво Фуртадо. Бразилец может играть справа и слева в атаке, но в первую очередь кажется, что он призван разбавлять прямолинейность Батчи, поскольку анголец в основном настроен на проходы в лицевую. Фуртадо — инвертированный вингер и способен чаще угрожать воротам сам. Это тоже про разнообразие.