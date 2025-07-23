Стабильный «Краснодар», новые идеи Станковича, трансформации Челестини и Карпина. Как меняются топ-клубы РПЛ

«Краснодар»
Чемпион — самый стабильный топ-клуб. По крайней мере, пока. В первом туре было ощущение, что предыдущий сезон не заканчивался: тренерский штаб сохранился, стартовый состав и принципы построения игры — тоже.
Но перемены еще будут — новички, которые оказались в Краснодаре, небольшую тактическую реставрацию обещают.
Во-первых, это касается бразильца Дугласа Аугусто, который пришел из «Нанта». Это поразительно, но такой созидательный «Краснодар» (по философии) остался без творческих опорников, каким был, например, уругваец Перейра или даже Юрий Газинский. Аугусто как раз про созидание: отличная левая, великолепное видение поля и контроль мяча. Такой человек может создавать и из глубины, если краснодарцам придется взламывать оборону соперника чем-то более разнообразным, чем банальные забросы на Кордобу. То же самое с Густаво Фуртадо. Бразилец может играть справа и слева в атаке, но в первую очередь кажется, что он призван разбавлять прямолинейность Батчи, поскольку анголец в основном настроен на проходы в лицевую. Фуртадо — инвертированный вингер и способен чаще угрожать воротам сам. Это тоже про разнообразие.
Во-вторых, появится француз Перрен, с которым согласован личный контракт и регулируются последние нюансы с его бывшим клубом «Осером». Гаэтан — лучший ассистент прошедшего чемпионата Франции. Может сыграть вингера и даже «десятку». Его наличие позволит снять исключительную ответственность за последний пас с Эдуарда Сперцяна.
В общем, краснодарцы начали чемпионат по-старому, обыграв «Пари НН», но точно будут меняться по ходу сезона — для этого у них собираются неплохие ресурсы.
«Зенит»
В Санкт-Петербурге тоже пока на этапе перехода от старого к новому. Дальше будет больше, сейчас же лишь маленькие нюансы. Например, Дуглас Сантос, кажется, потихоньку признается игроком центра поля, поскольку вместо него на матч с «Ростовом» слева выскочил аргентинец Вега. Сам Дуглас оказался в опорной зоне, но, разумеется, при наличии Жерсона может или вернуться на привычную позицию, или вообще присесть в запас, если Вега раскочегарится. Прошлый чемпионат показал, что русифицированный бразилец утратил скорость, что для крайнего защитника — новость печальная. Посмотрим, как дальше Сергей Семак распорядится Дугласом. Пока в игре с «Ростовом» капитан в итоге сыграл и левого защитника тоже, но во втором тайме.
Против команды Альбы у Семака случился провальный первый тайм, но выход Жерсона все изменил. Мощно представленный бразилец сразу помог ускорить команду в атаке, где до перерыва случился бесящий фанатов штиль. Особенно не проявил себя Маттео Кассьерра, хотя и забил гол. Против низкого блока более качественно выглядели Соболев и Лусиано, поменявший во втором тайме Глушенкова. Вообще этому «Зениту» еще надо найти себя: победа есть, но чемпионство с такой игрой не выигрывается.
Хотя обойма у «Зенита» максимально чемпионская. Даже несмотря на возможный уход Вендела, о котором с появлением Жерсона никто и не вспомнит.
ЦСКА
Самое интересное в межсезонье случилось с ЦСКА. Армейцы сначала провалились в уныние с уходом Николича, но затем наполнились оптимизмом с приходом Челестини. Правда, с его приездом грохнул инсайд об отмененном мясе, но на самом деле ограничение касается только приема пищи перед игрой — так что о странностях говорить не стоит.
В итоге Челестини выжил в игре с «Краснодаром» и даже забрал Суперкубок России, а еще перестроил команду на 4−4−2, избавился от пары Бистрович — Файзуллаев и сделал Шуманского основным форвардом команды. Решения неочевидные, но пока не провальные. Еще интересно, что Круговой в этой структуре оказался левым вингером. Есть подозрение, что Фабио готовит ЦСКА к гибкой структуре, которая легко превращается в 3−5−2, где Мойзес становится левым центральным защитником, а Круговой действует по всей левой бровке в качестве латераля. Но это еще посмотрим.
Для прогрессивного заряда в центр поля приобретен Матеус Алвес, который точно хорош в дриблинге, но пока игрок на перспективу. Очевидно, что после ухода Файзуллаева армейцы постараются приобрести левого вингера. И Пиняев из «Локо» — отличный вариант. Но сделка еще далеко.
Пожалуй, ЦСКА — самая интригующая конструкция начала сезона. Фабио Челестини — тренер, который не смог обыграть «Оренбург» в гостях, но уже забрал Суперкубок. Его работа — очень интересный предмет обсуждения в ближайшем будущем.
«Спартак»
Спартаковцы минималистично обыграли «Динамо» из Махачкалы. Это вторая победа в стартовом матче чемпионата за последние шесть сезонов для красно-белых. Не хочу говорить про судейство Казарцева — лучше об изменениях.
С появлением Заболотного Деян получил форварда-ориентира, который способен забирать верх даже в неочевидных ситуациях. Все считают его удачные действия, хотя на самом деле важно, что Антон создает давление на защитников, которые не способны чисто выиграть мяч. Так «Спартак» получает адресата для длинной передачи и время для перехода в прессинг. Даже если после борьбы Заболотный мяч потерял.
В матче с махачкалинцами «Спартак» преодолевал сопротивление соперника через длинные передачи — и оказался на сто процентов прав. Заболотный выиграл 11 из 14 верховых единоборств, а спартаковцы захватили инициативу в прессинге, который моментально включали на чужой половине. Пожалуй, начало атак — главное нововведение Станковича.
При этом интересно, что Деян заменил Рябчука на Мангаша слева в обороне, но, чтобы сбалансировать оборонительную слабость португальца, при атаке перестроил команду на три центральных защитника: Бабич шел влево, Литвинов оказывался в центре, а Денисов оставался сзади и держался ближе обычного к центру. Трансформируемая система — второе по значимости изменение «Спартака» в этом межсезонье. И первый удачный эксперимент Станковича у руля клуба.
«Динамо»
Динамовцы пока только адаптируются под требования Карпина. Да, стилистика игры не радикально отличается от той, что была при Личке, но все равно изменения есть.
Пока «Динамо» пытается разыгрывать мяч от ворот, но получается медленно, да еще и Лунев довольно слабо играет ногами. Все это сильно влияет на атаку, которая на сегодня зависит от индивидуальных действий Бителло.
Надо сказать, что без Тюкавина и Карраскаля атака динамовцев даже по именам выглядит не очень перспективно. Так что, думаю, здесь стоит ждать новых лиц. Как и слева в обороне — Скопинцев просто плохо обороняется.
Ну, а в целом Карпин в «Динамо», как и Челестини в ЦСКА, это прямо любопытно.
«Локомотив»
Главное изменение, которое можно зафиксировать в построении «Локомотива», — появление действительно большого форварда в лице Комличенко. Поэтому Михаил Галактионов настроил фланги, которые ориентированы на подачи. Вингеры не инвертированные, как это принято в современном футболе, а с сильными ногами на одноименных флангах.
Руденко с рабочей левой — на левом, правша Салтыков — на правом. Правда, в итоге Комличенко смазал из идеальной позиции, а голевая подача Руденко нашла уже Воробьева. У «Локо» с Пиняевым, Руденко, Воробьевым, Комличенко, Бакаевым и Салтыковым получается очень разнообразная линия атаки. И очень кайфово следить за тем, как в итоге она сыграет.
Отдельно надо сказать об опорнике Карпукасе. Артем провел отличную игру против «Сочи», показав, что способен повторить позапрошлый сезон.
Максим Никитин