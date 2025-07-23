Зайнутдинов стал ближе к переходу в «Динамо», Ахметов отправился в «Крылья Советов», а Рэшфорд — в «Барселону»

Что в России?
«Динамо» приблизилось к трансферу Зайнутдинова
Московское «Динамо» близко к договоренности с «Бешикташем» о трансфере бывшего защитника ЦСКА Бактиера Зайнутдинова, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, бело-голубые сделали турецкому клубу предложение в размере 3 миллионов евро.
Зайнутдинов перешел в «Бешикташ» летом 2023 года. До этого футболист выступал в РПЛ за ЦСКА и «Ростов».
В прошедшем сезоне защитник провел 12 матчей во всех турнирах и отдал одну голевую передачу. Он пропустил вторую половину сезона из-за повреждений. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Зайнутдинова в 3 миллиона евро.
В «Зените» подтвердили уход Ахметова
Председатель правления «Зенита» Александр Медведев подтвердил «СЭ» информацию о том, что полузащитник Ильзат Ахметов перейдет в «Крылья Советов» на правах аренды.
Ранее об этом в своем Telegram-канале сообщил журналист Иван Карпов.
— Действительно ли Ильзат Ахметов переходит в «Крылья Советов» на правах аренды?
— Действительно.
В сезоне-2024/25 Ахметов сыграл за «Зенит» 15 матчей и не отметился результативными действиями. Футболист не попал в заявку на игру первого тура РПЛ-2025/26 против «Ростова».
«Спартак» намерен увеличить предложение о переходе защитника «Торино»
«Спартак» пытается оформить переход защитника «Торино» Сауля Коко, сообщает Toronews.
По данным источника, туринский клуб отказался продавать 26-летнего игрока сборной Экваториальной Гвинеи за 10 миллионов евро. Теперь красно-белые намерены увеличить предложение.
Коко присоединился к «Торино» летом 2024 года. В сезоне-2024/25 защитник провел 34 матча за туринцев во всех турнирах и забил два гола.
«Ахмат» купил иранского защитника
Защитник иранского клуба «Гол Гохар Сирджан» Мехди Заре стал игроком «Ахмата», сообщает пресс-служба грозненцев.
22-летний иранец выступал за «Гол Гохар» с лета 2024 года. Он провел 25 матчей за команду и не отличался результативными действиями. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость игрока в 900 тысяч евро.
Ранее «Ахмат» летом подписал еще одного защитника «Гол Гохара» Усмана Ндонга.
«Сочи» арендовал защитника «Зенита»
Защитник «Зенита» Сергей Волков на правах аренды перешел в «Сочи», сообщает пресс-служба сине-бело-голубых.
Соглашение рассчитано до конца сезона-2025/26.
Волков перешел в «Зенит» из «Краснодара» летом 2024 года. В сентябре 2024 года 22-летний защитник получил разрыв передней крестообразной связки колена. Он успел провести за сине-бело-голубых шесть матчей и не отличался результативными действиями.
«Спартаку» предложили подписать экс-защитника «Челси»
Бывший защитник «Челси» Курт Зума может продолжить карьеру в «Спартаке», сообщает Metaratings.
По информации источника, посредники предложили услуги 30-летнего француза красно-белым. Он является одним из вариантов усиления, если «Спартак» не сумеет договориться по другим кандидатам.
Последним клубом Зума был «Вест Хэм», который он покинул летом 2025 года. Сейчас футболист находится в статусе свободного агента. В прошедшем сезоне защитник на правах аренды играл в саудовском клубе «Аль-Оруба».
Ранее Зума также выступал в «Челси», «Эвертоне», «Сток Сити» и «Сент-Этьене». Портал Transfermarkt оценивает его рыночную стоимость в 10 миллионов евро.
Клейтон примет решение о возможном переходе в «Зенит»
Как стало известно «СЭ» от источника, знакомого с ситуацией, нападающий «Риу Ави» Клейтон может перейти в «Зенит».
Питерцы хотят подписать Клейтона. Но им интересуются и другие клубы, один из них — «Порту». Футболист рассматривает возможность перехода в «Зенит». В том числе из-за большого количества бразильских футболистов в команде. Но пока нет понимания, в какой именно клуб перейдет Клейтон. Скоро все должно решиться«, — сообщил “СЭ” источник.
Портал Transfermarkt оценивает стоимость 26-летнего нападающего в 5 миллионов евро.
В сезоне-2024/25 Клейтон провел за «Риу Ави» 31 матч, забил 14 голов и отдал одну голевую передачу.
Интересное в Европе
Рэшфорд подписал контракт с «Барселоной»
Нападающий «Манчестер Юнайтед» Маркус Рэшфорд подписал контракт с «Барселоной», сообщает инсайдер Фабрицио Романо.
Ранее сообщалось, что 27-летний англичанин проведет сезон-2025/26 на правах аренды в каталонском клубе.
Рэшфорд является воспитанником «Манчестер Юнайтед» и выступает за основную команду клуба с 2016 года. Вторую половину сезона-2024/25 англичанин на правах аренды провел в «Астон Вилле». Он сыграл 17 матчей за «львов», забил четыре мяча и сделал шесть голевых передач.
«Ювентус» объявил о переходе Консейсау
Полузащитник «Порту» Франсишку Консейсау перешел в «Ювентус», сообщается на сайте туринского клуба.
22-летний португалец подписал контракт на пять сезонов — до 2030 года.
Консейсау на правах аренды выступал за «Ювентус» в сезоне-2024/25. Он провел 40 матчей во всех турнирах, забил семь мячей и сделал шесть голевых передач. Портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость вингера в 28 миллионов евро.
Агент Дюмфриса работает над его трансфером в «Барселону»
Агент защитника «Интера» Дензела Дюмфриса Жорже Мендеш не оставляет попыток провести сделку по переходу футболиста в «Барселону», сообщил журналист Джанлуиджи Лонгари.
Ранее в «Барселоне» отказались от трансфера 29-летнего нидерландца по причине высокой стоимости прав на него — 25 миллионов евро.
По данным Лонгари, Мендеш продолжает подталкивать «Барселону» к подписанию контракта с Дюмфрисом летом 2025 года. У агента хорошие отношения с «Барселоной» и ее президентом Жоаном Лапортой.
В сезоне-2024/25 в 47 матчах во всех турнирах Дюмфрис забил 11 голов и отдал шесть результативных передач. Его контракт с «Интером» действует до 30 июня 2028 года.
Transfermarkt оценивает трансферную стоимость игрока в 35 миллионов евро.
«Манчестер Юнайтед» может приобрести Джексона
Форвард «Челси» Николас Джексон может покинуть клуб летом. Как сообщает The Sun, 25-летний футболист из Сенегала отказался от предложений «Наполи» и «Милана», желая остаться в АПЛ.
Теперь главным претендентом на игрока считается «Манчестер Юнайтед», который, по слухам, должен будет заплатить за Джексона около 80 миллионов фунтов стерлингов (92 миллиона евро).
В прошлом сезоне Джексон забил 13 голов и отдал шесть результативных передач в 37 матчах за «Челси», однако после появления Лиама Делапа и прогресса Жоао Педро потерял статус основного форварда.
Соглашение Джексона с «Челси» действует до лета 2033 года. Согласно данным Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 50 миллионов евро.
Жоау Феликс продолжит карьеру на родине
Форвард «Челси» Жоау Феликс близок к переходу в «Бенфику», сообщает журналист Николо Скира.
По сведениям источника, 25-летний португалец уже согласовал условия личного контракта. Сейчас клуб ведет переговоры, чтобы закрыть переход.
Феликс является воспитанником «Бенфики». В 2019 году «Атлетико» заплатил за него лиссабонцам 127 миллионов евро. С того момента Феликс также выступал в «Барселоне» и «Милане».
Автор: Никита Веденеев