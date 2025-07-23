«К сожалению, случился очередной скандал». Титов — о матче «Спартака» с «Динамо» Мх

«К сожалению, случился очередной скандал. Не очень понимаю, как работает VAR, как арбитры трактуют моменты. И не в первый раз в центре скандала оказался Казарцев, он как магнитом притягивает такие матчи. Хорошо, что “Спартак” выиграл, пусть и с минимальным счётом. В игре с Махачкалой всё было по делу, три очка взял сильнейший. Спартаковцы создали кучу моментов, некоторые отменённые голы можно было засчитать, один пенальти обязаны были назначать», — приводит слова Титова «Матч ТВ».