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«Не понимаю». Генич — о возможном переходе Сергея Пиняева в ЦСКА

Известный футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на информацию, что ЦСКА пытается приобрести полузащитника «Локомотива» Сергея Пиняева.

Источник: Чемпионат.com

Ранее «Чемпионат» сообщал, что армейцы активировали опцию выкупа за Пиняева и теперь ждут решения футболиста железнодорожников.

«Зачем Пиняев ЦСКА — понимаю. А вот зачем Пиняеву ЦСКА — не совсем. Мне кажется, смысла переходить нет. Какие ваши варианты?» — написал Генич в своём телеграм-канале.

Сергей Пиняев является воспитанником «Чертаново». В «Локомотив» россиянин перебрался из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В минувшем сезоне на счету 20-летнего футболиста 11 забитых мячей и восемь голевых передач в 38 матчах во всех турнирах.