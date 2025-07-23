«Не понимаю». Генич — о возможном переходе Сергея Пиняева в ЦСКА

Сергей Пиняев является воспитанником «Чертаново». В «Локомотив» россиянин перебрался из «Крыльев Советов» в январе 2023 года. В минувшем сезоне на счету 20-летнего футболиста 11 забитых мячей и восемь голевых передач в 38 матчах во всех турнирах.