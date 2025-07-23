Дмитрий Лоськов: уход Николича из ЦСКА удивил

— Конечно, удивил. Человек пришёл в команду — выиграл Кубок, занял третье место, хотя до зимней паузы они находились гораздо ниже. Но тренерская карьера непостоянна — жизнь постоянно вносит в неё коррективы, — рассказал Лоськов в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.