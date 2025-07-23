Игрок «Рубина» Безруков ответил, способен ли клуб финишировать в топ-5 РПЛ

«Если рассматривать по прошлому сезону, то мы в моменте шли очень хорошо. ЦСКА несильно опережал нас, а в итоге они взлетели до третьего места. Если бы мы не отдали несколько игр, то поборолись бы за шестёрку. В этом году нам это по силам», — приводит слова Безрукова «Бизнес Online».