«Всё закономерно». Бубнов — о матче «Ахмата» с «Рубином» в 1-м туре РПЛ

«Эта игра показала, что у Грозного хороший состав, классные игроки, там они селекцию классную провели, но нет команды. А у “Рубина” и команда есть, и Даку остался, и без Даку забивают, и в обороне играют надёжно. Поэтому всё закономерно», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».