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Экс-игрок «Спартака» Ледяхов: Пальцеву пора делать следующий шаг

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на информацию об интересе красно-белых к защитницу махачкалинского «Динамо» Валентину Пальцеву.

Источник: Чемпионат.com

Бывший футболист «Спартака» Игорь Ледяхов отреагировал на информацию об интересе красно-белых к защитницу махачкалинского «Динамо» Валентину Пальцеву. Ранее сообщалось, что «Спартак» ведёт активные переговоры по трансферу Пальцева за € 4−5 млн.

«Сколько уже Чернов не играет? Ему нужна игровая практика, поэтому надо искать новую команду. Чернов — не уровень “Спартака”. Ему немного не хватает. Он уровень команд с 10-го места. Пальцев провёл неплохой сезон в Махачкале. “Спартак” берёт его на перспективу. Он молодой, получил вызов в сборную. Выбор очевиден. Пальцеву пора делать следующий шаг», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.