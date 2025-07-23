Экс-игрок «Спартака» Ледяхов: Пальцеву пора делать следующий шаг

«Сколько уже Чернов не играет? Ему нужна игровая практика, поэтому надо искать новую команду. Чернов — не уровень “Спартака”. Ему немного не хватает. Он уровень команд с 10-го места. Пальцев провёл неплохой сезон в Махачкале. “Спартак” берёт его на перспективу. Он молодой, получил вызов в сборную. Выбор очевиден. Пальцеву пора делать следующий шаг», — сказал Ледяхов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.