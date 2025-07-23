Олег Иванов оценил состав «Рубина»

"Маматкулович [Рашид Рахимов], конечно, не даст никому спуску. И на самом деле Даку очень такой хороший парень. У нас реально тут подобралась, как бы такая, балканская бригада, которая, как говорят там, что когда перебор или много их, они могут что-то своё строить, а у нас тут не получается такого — у нас реально крутой коллектив.