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Олег Иванов оценил состав «Рубина»

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался о составе команды и атмосфере в коллективе.

Источник: Чемпионат.com

Полузащитник казанского «Рубина» Олег Иванов высказался о составе команды и атмосфере в коллективе.

"Маматкулович [Рашид Рахимов], конечно, не даст никому спуску. И на самом деле Даку очень такой хороший парень. У нас реально тут подобралась, как бы такая, балканская бригада, которая, как говорят там, что когда перебор или много их, они могут что-то своё строить, а у нас тут не получается такого — у нас реально крутой коллектив.

Способен ли этот состав решать задачу? Думаю, что условно, если держать баланс того года, то, наверное, достаточно. Чтобы делать новый шаг, всегда нужно новое вливание. Это показывает долголетняя практика«, — сказал Иванов в видео на YouTube-канале “Коммент. Шоу”.