Юрий Желудков остался недоволен игрой «Зенита» в матче с «Ростовом»

«Недоволен, как выглядит “Зенит” на старте чемпионата. Разве можно так играть? Не знаю, что произошло, но первый тайм с “Ростовом” отходили пешком. Передачи назад, никакого обострения, никто не двигался. Во втором уже побежали, когда деваться было некуда. Семак сделал хорошие замены. Но это была только первая игра, хотя глаза у них не горят. Так играть нельзя!» — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.