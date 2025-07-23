«Скандалы перекрыли всю нормальную жизнь». Титов — о российском футболе этим летом

Бывший полузащитник и капитан московского «Спартака» Егор Титов ответил на вопрос о главном событии в летнее межсезонье. Так, Титов отметил, что скандалы испортили весь обычный распорядок. Напомним, «Торпедо» был понижен в Pari Первую лигу за неделю до старта сезона в РПЛ. «Оренбург», который вылетел напрямую из высшего российского дивизиона по итогам прошлого сезона, занял в Российской Премьер-Лиге место чёрно-белых.