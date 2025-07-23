Юрий Желудков предположил, кто составит конкуренцию «Зениту» в новом сезоне РПЛ

«Для “Зенита” в этом сезоне главными конкурентами будут “Краснодар” и четыре московских клуба. Хотя в том сезоне “Локомотив” шёл первым с “Краснодаром”, а потом упустил. Но там играют молодые русские ребята. Им тяжеловато. А вот “Спартак” в матче с махачкалинским “Динамо” понравился! Голов назабивали, хотя их не засчитали», — сказал Желудков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Марией Куцубеевой.