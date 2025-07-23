Радимов: кажется, у Жерсона запас грандиозный

Правильно Аршавин сказал про это — вышел настоящий мастер, которому подыгрывали все остальные. Мне кажется, у Жерсона запас грандиозный. По первому матчу сложилось такое впечатление. Но мы так и про Малкома говорили в своё время. А потом, сколько времени на адаптацию может потребоваться, мы не знаем. На эмоциях может сыграть один-два-три матча, а потом привыкание к партнёрам, где-то недопонимание и что-то ещё может случиться«, — приводит слова Радимова “РБ Спорт”.