Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
18:30
Зиря
:
Хайдук С
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Иберия 1999
Все коэффициенты
П1
2.70
X
3.29
П2
2.72
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Бранн
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
3.00
X
3.69
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
20:00
Силькеборг
:
КА Акюрейри
Все коэффициенты
П1
1.15
X
9.25
П2
19.00
Футбол. Лига конференций
21:00
ТНС
:
Дифферданж
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Интер Э
Все коэффициенты
П1
1.27
X
6.20
П2
11.00
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Шелбурн
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
5.30
X
3.94
П2
1.70
Футбол. Лига конференций
22:00
Будучност
:
Милсами
Все коэффициенты
П1
1.83
X
3.92
П2
4.49

Радимов: кажется, у Жерсона запас грандиозный

Российский тренер Владислав Радимов высказался о дебюте бразильского полузащитника Жерсона за санкт-петербургский «Зенит» в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

Источник: Чемпионат.com

Российский тренер Владислав Радимов высказался о дебюте бразильского полузащитника Жерсона за санкт-петербургский «Зенит» в матче 1-го тура РПЛ с «Ростовом» (2:1).

«Я перед игрой был на базе на тренировке “Зенита”, и Жерсон произвёл впечатление! Такой здоровый, прямо габаритный. Думаю, точно не слабее Вендела, если не сильнее. Видно, что в наш чемпионат приехал футболист высочайшего класса. И я очень хочу посмотреть Жерсона с первых минут, и особенно против “Рубина” в следующем туре, где будет ой как непросто “Зениту”.

Правильно Аршавин сказал про это — вышел настоящий мастер, которому подыгрывали все остальные. Мне кажется, у Жерсона запас грандиозный. По первому матчу сложилось такое впечатление. Но мы так и про Малкома говорили в своё время. А потом, сколько времени на адаптацию может потребоваться, мы не знаем. На эмоциях может сыграть один-два-три матча, а потом привыкание к партнёрам, где-то недопонимание и что-то ещё может случиться«, — приводит слова Радимова “РБ Спорт”.