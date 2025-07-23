Экс-игрок «Урала» Егорычев высказался о замене «Торпедо» на «Оренбург» в РПЛ

— Очень жаль, что не выбрали «Урал». Но уже есть данность. Ничего не сделаешь. Нужно идти вперёд. Я не буду осуждать или дискутировать на эту тему. Я не компетентен в этом. Я не работаю в структуре, которая этим занимается, — сказал Егорычев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.