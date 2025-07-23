«Особый настрой на “Зенит”». Игрок «Рубина» Безруков — о принципиальных матчах в РПЛ

«Думаю, многие футболисты в лиге всегда с особым настроем выходят на “Спартак”, потому что это популярная команда, большой клуб с историей и хочется его обыграть. Ну и, конечно, особый настрой на “Зенит”, — приводит слова Безрукова “Бизнес Online”.