Лангович: летом «Ростов» усилили футболисты из очень хороших команд

«Я бы не говорил, что уход лидеров сильно сказался на нашей команде. К нам пришли достойные футболисты. Тот же Чистяков, который раньше уже играл за “Ростов”. Он перешёл из “Зенита”, провёл там достаточно времени. Дима — игрок с определённым мастерством. Ещё Сулейманов пришёл из “Локомотива”. Считаю, что нас усилили футболисты из очень хороших команд, которые борются за высокие места. Они буквально за месяц влились в наш коллектив без потери качества. Посмотрим на дистанции, какой теперь будет наша игра», — сказал Лангович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Эльвирой Багировой.