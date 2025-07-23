Хавбек «Рубина» Безруков: татуировки и алкоголь для меня табу

— Да. Меня один товарищ как-то в команде ещё во Второй лиге всё пытался напоить. Всегда предлагал пиво. Как-то раз купил и сказал: «Я взял тебе и себе — поставил в шкафчик». Но я после игры благополучно его сбагрил ребятам постарше, — приводит слова Безрукова «Бизнес Online».