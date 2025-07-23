В «Краснодаре» заявили, что хотят доказать статус чемпиона России

— «Краснодару» хочется доказать статус чемпиона РПЛ. Для нашей команды каждый следующий матч — это как финал. Я думаю, что теперь у соперников на нас будет определённый настрой, все будут рубиться и стараться играть на максимуме. Но мы тоже настраиваемся ещё больше, чем в прошлом сезоне, — приводит слова Сперцяна «РБ Спорт».