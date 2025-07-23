Ди Марцио: «Рубин» близок к подписанию контракта с защитником итальянского «Бари»

Дорвалю 24 года, он выступает за «Бари» с 2022 года. В прошлом сезоне Серии B футболист провёл 37 матчей, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач. Мехди родился в Париже, но выступает за молодёжную сборную Алжира.