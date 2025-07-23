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Ди Марцио: «Рубин» близок к подписанию контракта с защитником итальянского «Бари»

Казанский «Рубин» близок к завершению сделки с итальянским «Бари» по переходу левого защитника Мехди Дорваля, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

Источник: Чемпионат.com

Казанский «Рубин» близок к завершению сделки с итальянским «Бари» по переходу левого защитника Мехди Дорваля, сообщается на сайте журналиста Джанлуки Ди Марцио.

«Бари» ведёт переговоры с казанским «Рубином» о переходе защитника Мехди Дорваля. Сумма сделки составляет € 2,5 млн, игрок подпишет четырёхлетний контракт. «Бари» ожидает банковских гарантий от российского стороны для завершения сделки", — сообщил Ди Марцио.

Дорвалю 24 года, он выступает за «Бари» с 2022 года. В прошлом сезоне Серии B футболист провёл 37 матчей, забил четыре мяча и отдал шесть голевых передач. Мехди родился в Париже, но выступает за молодёжную сборную Алжира.