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«У него будет роль, как у Витиньи в “ПСЖ”». Бубнов — о Жерсоне в «Зените»

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о новичке санкт-петербургского «Зенита» бразильце Жерсоне.

Источник: Чемпионат.com

Бывший футболист Александр Бубнов высказался о новичке санкт-петербургского «Зенита» бразильце Жерсоне.

«Игрок мирового класса. Мы же видели, сборная Бразилии, потом клубный чемпионат мира, всё. Человек в порядке, плюс ещё капитан был, плюс ещё у него здесь полно бразильцев — ему адаптироваться не надо. Сейчас он возьмёт всю игру в свои руки, у него будет позиция и роль, как у Витиньи. Витинья вот как берёт в “Пари Сен-Жермен” мяч, и всё через него идёт. Вот они через него [Жерсона], пока они ему мяч не передадут, атака развиваться не будет. Будут его в первую очередь искать, а он всё время свободен», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».