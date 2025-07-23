«У него будет роль, как у Витиньи в “ПСЖ”». Бубнов — о Жерсоне в «Зените»

«Игрок мирового класса. Мы же видели, сборная Бразилии, потом клубный чемпионат мира, всё. Человек в порядке, плюс ещё капитан был, плюс ещё у него здесь полно бразильцев — ему адаптироваться не надо. Сейчас он возьмёт всю игру в свои руки, у него будет позиция и роль, как у Витиньи. Витинья вот как берёт в “Пари Сен-Жермен” мяч, и всё через него идёт. Вот они через него [Жерсона], пока они ему мяч не передадут, атака развиваться не будет. Будут его в первую очередь искать, а он всё время свободен», — сказал Бубнов в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».