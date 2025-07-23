Бубнов, Генич, Арустамян и Казанский назвали кандидатов на прямой вылет из РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов, комментатор Константин Генич, а также журналисты Нобель Арустамян и Денис Казанский предположили, кто покинет Российскую Премьер-Лигу по итогам сезона-2025/2026. Эксперты сделали свои прогнозы в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».