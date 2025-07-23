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Бубнов, Генич, Арустамян и Казанский предположили, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов, комментатор Константин Генич, а также журналисты Нобель Арустамян и Денис Казанский высказали мнение, кто станет лучшим бомбардиром и ассистентом в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги.

Источник: Чемпионат.com

Бывший футболист Александр Бубнов, комментатор Константин Генич, а также журналисты Нобель Арустамян и Денис Казанский высказали мнение, кто станет лучшим бомбардиром и ассистентом в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги. Эксперты сделали свои прогнозы в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».

Александр Бубнов: бомбардир — Мирлинд Даку («Рубин»), ассистент — Алексей Батраков («Локомотив»).

Константин Генич: бомбардир — Матео Кассьерра («Зенит»), ассистент — Маркиньос («Спартак»).

Нобель Арустамян: бомбардир — Джон Кордоба («Краснодар»), ассистент — Алексей Батраков («Локомотив»).

Денис Казанский: бомбардир — Джон Кордоба («Краснодар»), ассистент — Маркиньос («Спартак»).

В прошлом сезоне чемпионата России лучшим бомбардиром стал Манфред Угальде («Спартак», 17), а ассистентом — Бителло («Динамо» Москва, 11).