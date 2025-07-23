Бубнов, Генич, Арустамян и Казанский предположили, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов, комментатор Константин Генич, а также журналисты Нобель Арустамян и Денис Казанский высказали мнение, кто станет лучшим бомбардиром и ассистентом в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги. Эксперты сделали свои прогнозы в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».