Бубнов, Генич, Арустамян и Казанский предположили, кто станет лучшим бомбардиром РПЛ

Бывший футболист Александр Бубнов, комментатор Константин Генич, а также журналисты Нобель Арустамян и Денис Казанский высказали мнение, кто станет лучшим бомбардиром и ассистентом в сезоне-2025/2026 Российской Премьер-Лиги. Эксперты сделали свои прогнозы в видео на YouTube-канале «Коммент. Шоу».
Александр Бубнов: бомбардир — Мирлинд Даку («Рубин»), ассистент — Алексей Батраков («Локомотив»).
Константин Генич: бомбардир — Матео Кассьерра («Зенит»), ассистент — Маркиньос («Спартак»).
Нобель Арустамян: бомбардир — Джон Кордоба («Краснодар»), ассистент — Алексей Батраков («Локомотив»).
Денис Казанский: бомбардир — Джон Кордоба («Краснодар»), ассистент — Маркиньос («Спартак»).
В прошлом сезоне чемпионата России лучшим бомбардиром стал Манфред Угальде («Спартак», 17), а ассистентом — Бителло («Динамо» Москва, 11).