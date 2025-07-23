Как Челестини меняет ЦСКА: новая тактика, возросшая роль Кругового, Глебова и Шуманского, поиск альтернатив

Самая резонансная смена тренера по окончании прошлого сезона случилась в ЦСКА — Марко Николич внезапно уехал в Грецию, а его место занял Фабио Челестини, обладатель золотого дубля с «Базелем». Что же меняет швейцарский специалист?
Уже сейчас — после товарищеских матчей, Суперкубка и первого тура РПЛ — видны первые штрихи от нового тренера: от ужесточения требований к питанию до тактических экспериментов. Понятно, что при Челестини коллектив провел всего несколько поединков, только два из которых были официальными. Делать серьезные выводы однозначно рано, многое может измениться. Но уже можно разобрать ключевые аспекты перестройки и сделать предположения о будущем армейцев.
Тактика: от «ромба» Николича к широким 4−4−2
Челестини не догматик, но его базовый подход — атакующий футбол с акцентом на вертикальные передачи и прессинг. В подготовке к сезону команда пробовала схему 4−3−3, но после травмы Вильягры (выбыл на полтора месяца) перешла на 4−4−2. В матче за Суперкубок главный тренер повторил состав из последней товарищеской встречи (единственная замена — на позиции вратаря) и тем самым подтвердил ожидания. Красно-синие начнут новый этап именно в таком сочетании.
Кирилл Глебов — новый драйвер атаки
Молодой талант армейцев имеет очень хорошие шансы раскрыться в вертикальном футболе Фабио Челестини. 19-летний полузащитник уже успел поцепляться за место в составе при двух тренерах: Владимир Федотов давал мало времени и видел его латералем в схеме с пятью защитниками, а при Николиче игрока переместили в атаку. Выходы на поле стали регулярными только весной, но даже на коротких отрезках Глебов выглядел свежо и ярко.
Сейчас ЦСКА не стремится к длительным владениям и быстро вылетает в контратаки, как только отбирает мяч. Скоростные футболисты всегда получают преимущество в такой системе, условия для Глебова почти идеальные. Полузащитник отлично чувствует себя на пространстве, смело лезет в обводку, а за счет скорости и резкости способен обойти почти любого защитника. Новая схема поможет раскрыться — нападающий, который чаще действует в оттяжке, располагается именно справа, поэтому у Глебова будет возможность для излюбленных рывков по диагонали (удобно атаковать пространство за спиной одного из центральных защитников).
Раскроется ли Круговой в новой роли?
Долгое время Данил был жертвой мощнейшей конкуренции — сначала пытался подвинуть Дугласа Сантоса в «Зените» (безнадежно), а после перехода в ЦСКА оказался под Мойзесом, как только Николич перешел на схему с «ромбом». Сейчас кажется, что Челестини придумал, как использовать Кругового и Мойзеса одновременно: тренер поднял Данила в полузащиту. Теперь футболист часто заходит в середину во время атак, освобождая фланг для подключений Мойзеса. Они неплохо взаимодействуют друг с другом, но от россиянина теперь требуется больший функционал. Постоянные смещения в центр подразумевают, что Данил может оказаться на любом участке поля по ходу атаки. Он действительно неплохо действует в подыгрыше и понимает партнеров, но навыков в завершении ему явно не хватает. В последних матчах Круговой несколько раз оказывался на ударной позиции, и это заканчивалось неожиданными промахами.
Данил оказался не готов к такой резкой трансформации. Но, в отличие от большинства фланговых защитников, которые ограничены в действиях с мячом и точно завалили бы данную задачу, есть ощущение, что Круговой в перспективе может справиться и потянуть объемную роль.
Плюсы от этого однозначно будут. Как минимум ЦСКА станет более гибким тактически: 4−4−2 будет с легкостью перетекать в 5−2−3 (те, что были во времена Федотова и осенью 2024-го у Николича) при необходимости. Мойзес станет крайним центральным защитником, Круговой и Гайич — латералями. Все хорошо знакомы со схемой и требованиями, проблем не возникнет. Такой инструмент помог бы Челестини адаптироваться к сопернику и переходить на удержание счета по ходу матчей.
Стандарты работают всегда
Штрафные и угловые были сильной стороной красно-синих при каждом тренере. Сейчас команду покинул качественно исполняющий стандарты Миралем Пьянич, но Иван Обляков или Матвей Кисляк все еще могут выполнить хороший навес. С наполняющими чужую штрафную для борьбы на «втором этаже» тоже полный порядок. Виллиан Роша остается одним из самых опасных игроков РПЛ на угловых: в прошлом сезоне он вошел в десятку футболистов, которые чаще всех наносили удары головой, среди центральных защитников стал вторым (после Надера Гандри из «Ахмата»). Другой высокий защитник Игорь Дивеев часто помогает бразильцу на стандартах. Эта тенденция точно продолжится. 78-й номер ЦСКА уже успел дважды отличиться после подач (забил «ОФК» и «Краснодару»), а гол в Суперкубке принесла именно связка с Рошей.
Нерешенные трансферные задачи
Из нынешнего ростера команды вопросов нет только к оборонительной линии. В остальном усиления пригодились бы на многих позициях. Новости о продаже Аббосбека Файзуллаева в Турцию еще раз подтверждают, что клубу нужен вингер. На правом фланге есть Глебов и Секу Койта, а вот слева остается только Круговой.
После ухода Пьянича, Жемалетдинова и Бистровича ЦСКА также требуется усиление в центр поля. Пара Обляков — Кисляк в последних матчах показалась слишком легковесной. Она неплохо развивала быстрые атаки, но в обороне случались провалы. Это не было так заметно на Братском Кубке, а вот «Краснодар» сразу вскрыл проблемы. «Быки» проходили прессинг и отрезали пару центральных полузащитников — часто приходилось бежать назад. Риск таких ошибок подразумевается игровой моделью, но он точно снизится, если в середине появится чистый опорник. Родриго Вильягра подходит больше остальных (из текущего состава ЦСКА), но даже у аргентинца другой типаж.
В связи с этим армейцы точно будут искать футболиста в центр поля. Об этом сказал и сам Фабио.
«Что касается усилений, травмирован Вильягра, Мухину нужна практика, возможно, он уйдет в аренду (проходит медосмотр в “Сочи”. — Прим. “СЭ”). В полузащите остается не так много игроков. А именно здесь нам необходим хороший подбор игроков и укрепление. Но не будем забывать и об атакующей линии», — приводит слова главного тренера «Чемпионат».
Атака слабее, чем у конкурентов
Челестини упомянул линию атаки в контексте усилений не только из-за нехватки вингера. Позиция нападающего тоже вызывает вопросы. Сейчас основным можно считать только Тамерлана Мусаева. В быстрых переходах команда часто использует забросы в его сторону, Мусаев навязывает борьбу защитникам.
Заменявший его по ходу матчей Алеррандро пока совсем не убедил: ему тяжелее действовать в стиле таранного форварда, да и в подыгрыше бразилец гораздо хуже чувствует партнеров.
Второй нападающий в схеме 4−4−2 часто опускается в глубину, ищет пространство между линиями, участвует в розыгрышах. Чаще всего на этой позиции выходил Артем Шуманский. Белорусскому нападающему тяжело адаптироваться, и пока успешных действий на поле не так уж много, хотя в Оренбурге пару раз вполне мог отличиться.
Скорее всего, тренерский штаб рассчитывает на новичка Матеуса Алвеса именно в роли оттянутого форварда или «десятки». Мы увидели бразильца в деле на небольшом отрезке против «Оренбурга». Несколько раз Алвес неплохо шел в дриблинг, но для серьезных выводов нужно время. На взрослом уровне он провел всего 15 матчей на родине. Такой трансфер — большой риск для ЦСКА: клуб хочет раскрыть неизвестного игрока, когда времени на адаптацию практически нет. Посмотрим, получится ли у Челестини, который неплохо работал с молодежью в «Базеле», осуществить это.
В совокупности игра красно-синих оставляет много вопросов, ответы на которые мы получим только со временем. Армейцы уже начали сезон с победы в Суперкубке России, но сразу оступились в первом туре. Перед Челестини стоит сразу несколько задач, начиная с определения четких ролей для футболистов и заканчивая покупкой новых игроков. Молодая и дерзкая команда швейцарского специалиста все еще может стать открытием, но этот сезон для ЦСКА точно не будет простым.