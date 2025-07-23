Как Челестини меняет ЦСКА: новая тактика, возросшая роль Кругового, Глебова и Шуманского, поиск альтернатив

Долгое время Данил был жертвой мощнейшей конкуренции — сначала пытался подвинуть Дугласа Сантоса в «Зените» (безнадежно), а после перехода в ЦСКА оказался под Мойзесом, как только Николич перешел на схему с «ромбом». Сейчас кажется, что Челестини придумал, как использовать Кругового и Мойзеса одновременно: тренер поднял Данила в полузащиту. Теперь футболист часто заходит в середину во время атак, освобождая фланг для подключений Мойзеса. Они неплохо взаимодействуют друг с другом, но от россиянина теперь требуется больший функционал. Постоянные смещения в центр подразумевают, что Данил может оказаться на любом участке поля по ходу атаки. Он действительно неплохо действует в подыгрыше и понимает партнеров, но навыков в завершении ему явно не хватает. В последних матчах Круговой несколько раз оказывался на ударной позиции, и это заканчивалось неожиданными промахами.