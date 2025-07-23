Ричмонд
Футбол
Премьер-лига
Первая лига
Сборные
Зарубежный
Еврокубки
Хоккей
КХЛ
НХЛ
ММА
Бокс
Теннис
Формула-1
Ставки
Рейтинг букмекеров
Фигурное катание
Другие
Автоспорт
Игровые
Синхронное плавание
Фитнес
Олимпизм
Беларусь
Казахстан
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама
Матч-центр
Все
Футбол
Хоккей
Футбол. Лига конференций
1-й тайм
Зиря
0
:
Хайдук С
0
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
19:30
Левадия
:
Иберия 1999
Все коэффициенты
П1
2.54
X
3.30
П2
3.00
Футбол. Лига чемпионов
20:00
Бранн
:
Зальцбург
Все коэффициенты
П1
2.95
X
3.75
П2
2.30
Футбол. Лига конференций
20:00
Силькеборг
:
КА Акюрейри
Все коэффициенты
П1
1.17
X
8.50
П2
16.00
Футбол. Лига конференций
21:00
ТНС
:
Дифферданж
П1
X
П2
Футбол. Лига конференций
21:00
Олимпия Л
:
Интер Э
Все коэффициенты
П1
1.25
X
6.66
П2
11.75
Футбол. Лига чемпионов
21:45
Шелбурн
:
Карабах
Все коэффициенты
П1
6.21
X
4.15
П2
1.57
Футбол. Лига конференций
22:00
Будучност
:
Милсами
Все коэффициенты
П1
1.76
X
3.92
П2
4.53

РПЛ объявила о переносе матча «Пари НН» — «Локомотив» в Грозный

Матч 3-го тура Российской Премьер-Лиги между «Пари НН» и «Локомотивом» пройдёт в Грозном.

Источник: Чемпионат.com

Об этом пресс-служба чемпионата сообщила в официальном телеграм-канале РПЛ.

«По решению Лиги и согласованию с Основным вещателем изменено время начала матча 3-го тура Мир РПЛ “Пари НН” — “Локомотив”. Игра состоится 2 августа в 20:30 по мск. Матч пройдёт в Грозном на “Ахмат Арене”, дополнительно заявленной клубом “Пари НН” в качестве резервного стадиона.

При определении времени начала игры учитывались погодные условия и ожидаемая высокая температура в дневное время», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.