РПЛ объявила о переносе матча «Пари НН» — «Локомотив» в Грозный

«По решению Лиги и согласованию с Основным вещателем изменено время начала матча 3-го тура Мир РПЛ “Пари НН” — “Локомотив”. Игра состоится 2 августа в 20:30 по мск. Матч пройдёт в Грозном на “Ахмат Арене”, дополнительно заявленной клубом “Пари НН” в качестве резервного стадиона.



При определении времени начала игры учитывались погодные условия и ожидаемая высокая температура в дневное время», — говорится в сообщении пресс-службы РПЛ.