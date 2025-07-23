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Файзуллаев успешно прошёл медосмотр перед трансфером из ЦСКА в «Истанбул Башакшехир»

Полузащитник сборной Узбекистана Аббосбек Файзуллаев близок к уходу из ЦСКА.

Источник: Чемпионат.com

Как сообщает Championat.asia, 21-летний игрок успешно прошёл медицинское обследование перед трансфером в турецкий «Истанбул Башакшехир».

По данным источника, официальное объявление о трансфере может состояться уже завтра. Напомним, Файзуллаев не был включён в заявку армейцев на матч 1-го тура Российской Премьер-Лиги с «Оренбургом» (0:0).

Контракт Аббосбека Файзуллаева с ЦСКА истекает летом 2026 года. Армейцы заплатили за его трансфер узбекистанскому «Пахтакору» € 500 тыс. в августе 2023 года. Сейчас футболист оценивается порталом Transfermarkt в € 8 млн.